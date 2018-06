जीरो डाउनपेमेंट पर मिल रहे हैं iPhone X, iPhone 8 Plus, जानिए कैसे

Apple ने भारत में ऑफलाइन स्टोर से iPhone खरीदने के लिए जीरो डाउनपेमेंट और कम इंटरेस्ट रेट ईएमआई की स्कीम शुरू की है। इसके तहत ग्राहक iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, and iPhone X को 18 महीनों की ईएमआई प्लान के तहत खरीद सकते हैं।

यह ऑफर क्रेडिट कार्ड्स पर उपलब्ध होगा। वहीं, एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पर भी इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है। ग्राहक 15 जून से 30 सितंबर के बीच ही इस ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स को 5 फीसदी की अतिरिक्त कैशबैक भी दिया जा रहा है। हालांकि, यह कुछ सेलेक्टेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ही मिलेगा।

ग्राहकों को पांच फीसदी की अतिरिक्त कैशबैक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड, स्टैंडर्ड चार्ट्ड क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। पहले की ही तरह ग्राहकों को पांच फीसदी अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए 18 महीने का ईएमआई प्लान लेना होगा।

5 फीसदी कैशबैक ग्राहकों को 120 दिनों के भीतर मिलेगा। वहीं, हाल ही में iPad, MacBook और एप्पल वॉच को सस्ता करने के लिए एप्पल और सिटीबैंक ने साझेदारी भी की थी।

