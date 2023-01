आईफोन यूजर्स की हालत खराब! बदल ही नहीं पा रहे Whatsapp सेटिंग्स, आफत लाया नया अपडेट

ऐप पर पढ़ें

प्रीमियम डिवाइसेज में गिने जाने वाले Apple iPhone मॉडल्स में मेसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की हालत खराब है। दरअसल, आईफोन यूजर्स अपने डिवाइस में वॉट्सऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स ही नहीं बदल पा रहे। यानी कि iOS यूजर्स वॉट्सऐप पर अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को नहीं छुपा सकते।

वॉट्सऐप की ओर से बीते दिनों यूजर्स को नया फीचर दिया गया है, जिसके साथ वे Online स्टेटस छुपा सकते हैं। इस फीचर के साथ बाकियों को पता नहीं चलता कि आप वॉट्सऐप चला रहे हैं। ऐपल आईफोन यूजर्स को मिले लेटेस्ट अपडेट के बाद उनका प्राइवेसी पर से नियंत्रण खत्म हो गया है और वे ऑनलाइन स्टेटस सेटिंग्स नहीं बदल पा रहे।

वॉट्सऐप ग्रुप्स का नया अपडेट कर देगा खुश, चुपचाप किए गए दो बदलाव

सर्वर-साइड खामी के चलते यूजर्स परेशान

ब्लॉग साइट WABetaInfo की ओर से बताया गया है कि मेटा की ओनरशिप वाले वॉट्सऐप में सर्वर-साइड खामी के चलते आईफोन यूजर्स प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जब यूजर्स प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर 'who can see when I'm online?' पर टैप करते हैं तो उन्हें यह सेटिंग बदलने का विकल्प नहीं मिलता।

वॉट्सऐप फॉर iOS अपडेट में बड़ी खामी

रिपोर्ट में कहा गया है कि iOS प्लेटफॉर्म पर वॉट्सऐप को दिए गए अपडेट में मौजूद खामी के चलते ऐसा हो रहा है। हालांकि, इसपर आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है और कंपनी ने कुछ नहीं कहा है। संभव है कि इस खामी को फ्यूचर अपडेट्स के साथ फिक्स किया जाए। ऐसे में वॉट्सऐप लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखना बेहद जरूरी है।

Whatsapp में कब ऑनलाइन आता है आपका दोस्त? सब पता चलेगा, यह है तरीका

ऐसे काम करता है प्राइवेसी फीचर

वॉट्सऐप का प्राइवेसी फीचर यूजर्स के ऑनलाइन होने पर भी उनके नाम के नीचे 'online' नहीं दिखाता। इस तरह बाकियों को पता नहीं चल पाता कि वे मेसेजिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह फीचर डिसेबल होने की स्थिति में बाकियों को चैट विंडो में यूजर के नाम के साथ online लिखा नजर आता है। इस फीचर का इंतजार यूजर्स लंबे वक्त से कर रहे थे।