हिंदी न्यूज़ गैजेट्स खत्म हुई iPhone यूजर्स की झंझट, अब मास्क पहनकर भी Face ID से अनलॉक हो जाएगा फोन

खत्म हुई iPhone यूजर्स की झंझट, अब मास्क पहनकर भी Face ID से अनलॉक हो जाएगा फोन

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 31 Jan 2022 10:00 AM

इस खबर को सुनें