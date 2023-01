ऐपल लवर्स के लिए खुशखबरी, टाइटेनियम फ्रेम के साथ आ सकता है iPhone 15 Pro

ऐप पर पढ़ें

दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी ऐपल ने पिछले साल अपनी iPhone 14 सीरीज लॉन्च की थी। उसके बाद से ही लगातार कंपनी के नए iPhone15 सीरीज के बारे में खूब कयास लगाए जा रहे हैं। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि iPhone 15 प्रो और iPhone 15 प्रो मैक्स पूरी तरह से नए फीचर्स के साथ आ सकते हैं। MacRumors की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेक एनालिस्ट जेफ पु कहते हैं कि Apple iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max, टाइटेनियम फ्रेम, हैप्टिक फीडबैक के साथ सॉलिड स्टेट बटन और बढ़े हुई RAM के साथ आ सकते हैं।

iPhone 15 सीरीज में अपग्रेड हो सकता है कैमरा

इस बीच, 9To5Mac की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐपल iPhone 15 और iPhone 15 Plus के लिए कैमरा अपग्रेड करने का प्लान बना रही है। यदि रिपोर्ट सही होती है तो संभावना है कि iPhone 15 और iPhone 15 Plus में 48MP वाइड लेंस के साथ थ्री-स्टैक्ड बैक कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि iPhone 15 मॉडल में ऑप्टिकल जूम या LiDAR स्कैनर के लिए टेलीफोटो लेंस नहीं हो सकते हैं। MacRumours की एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा हा कि iPhone 15 सीरीज का बेस मॉडल iPhone 15 और iPhone 15 Plus, अपने पहले वाले iPhone 14 और iPhone 14 Plus से सस्ता हो सकता है।

बड़ी स्क्रीन के साथ आ सकता है iPhone 15 Plus

रिपोर्ट में टिपस्टर yeux1122 के हवाले से बताया गया है कि क्यूपर्टिनो बेस्ड कंपनी अगले आईफोन सीरीज के सक्सेस के लिए दो पर पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले ऑप्शन में कंपनी प्रो और नॉन-प्रो मॉडल के बीच के अंतर को आगे बढ़ा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि ऐपल कम कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला फोन खरीदने वाले ग्राहकों का ध्यान रखते हुए iPhone 15 Plus को लॉन्च करेगी। यह रिपोर्ट कुछ हफ्ते पहले ऐपल एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के सुझाव से मिलता-जुलता है।

USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट से लैस हो सकता है फोन

दूसरी योजना आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस को और सस्ता बनाने की होगी। जैसे कि मौजूदा iPhone 14 प्लस की कीमत 128GB स्टोरेज के लिए 89,900 रुपये है। इसी तरह iPhone 14, 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आता है। वहीं 2023 के iPhone लाइनअप में iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Ultra शामिल हो सकता है। स्मार्टफोन्स के हमेशा की तरह सितंबर के महीने में लॉन्च होने की उम्मीद है।

(फोटो क्रेडिट- gadgets360)