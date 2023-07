इस iPhone में मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी, कैमरा भी पावरफुल; डिटेल लीक

ऐप पर पढ़ें

Apple के अपकमिंग iPhone 15 Series के इस साल के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है और ऐप्पल के नेक्स्ट जनरेशन आईफोन मॉडल में बैटरी के मामले में एक बड़ा अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि कंपनी, आईफोन 15 सीरीज में सभी चार मॉडल - आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स - को बड़ी बैटरी से लैस करेगी। बता दें कि ऐप्पल आमतौर पर अपने आईफोन मॉडल की बैटरी स्पेसिफेकेशन का खुलासा नहीं करता है।

iPhone 15 Plus में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी!

फॉक्सकॉन के एक सोर्स का हवाला देते हुए आईटीहोम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि iPhone 15 मॉडल 3,877 एमएएच बैटरी से लैस होगा, जो iPhone 14 पर 3,279 एमएएच से ज्यादा है। बड़े iPhone 15 Plus में 4,912 एमएएच की बैटरी होगी - कहा जा रहा है कि यह किसी भी आईफोन में आने वाली अब तक सबसे बड़ी बैटरी है - जो iPhone 14 Plus की 4,323 एमएएच बैटरी से ज्यादा है।

इसके अलावा, iPhone 15 Pro मॉडल 3,650 एमएएच की बैटरी से लैस होगा, जो कि iPhone 14 Pro की 3,200 एमएएच की बैटरी से ज्यादा है। टॉप-ऑफ-द-लाइन iPhone 15 Pro Max मॉडल 4,852 एमएएच बैटरी से लैस होगा, जो iPhone 14 Pro Max में मिलने वाली 4,323 एमएएच बैटरी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि iPhone 15 Plus में iPhone 15 Pro Max से भी बड़ी बैटरी से लैस होगा।

नए आईफोन में मिलेगा 48 मेगापिक्सेल कैमरा

आईफोन 15 सीरीज में बड़ी बैटरियां ही इसमें मिलने वाला एकमात्र अपग्रेड नहीं है। पिछले महीने, यह बताया गया था कि ऐप्पल पूरे लाइनअप में 48-मेगापिक्सेल प्राइमरी कैमरे से लैस करेगा। पिछले साल आए, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस मॉडल 12-मेगापिक्सेल के मेन कैमरे से लैस थे, जबकि आईफोन 14 प्रो लाइनअप में सेकेंज जनरेशन के सेंसर शिफ्ट ओआईएस सपोर्ट के साथ 48-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा था।

नए कलर में आ रहे हैं आईफोन 15 मॉडल

9टू5मैक ने अपनी एक रिपोर्ट में एक Weibo यूजर का हवाला देते हुए दावा किया कि iPhone 15 Pro को नए "क्रिमसन" शेड में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया शेड iPhone 14 Pro के डीप पर्पल कलर की तुलना में "थोड़ा लाइट हो सकता है", लेकिन "अभी भी बहुत डार्क" है।

कहा जा रहा है कि iPhone 15 और iPhone 15 Plus नए ग्रीन कलर के ऑप्शन में आएंगे। यह फिनिश आईफोन 12 और आईफोन 11 के ग्रीन वेरिएंट के समान होगी। पहले अनुमान लगाया गया था कि वेनिला मॉडल पिंक और लाइट ब्लू शेड्स में आएगा। रिपोर्ट में नए ग्रीन, लाइट ब्लू और रेड कलर्स में वेनिला आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस के सेल्फ-जनरेटेड रेंडर भी शामिल हैं।

आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस छह कलर्स में उपलब्ध हैं- ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट, रेड (प्रोडक्ट, पर्पल और येलो। आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल, गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

नए आईफोन 15 में क्या होगा खास

उम्मीद है कि ऐप्पल सितंबर में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करेगा। कहा जा रहा है कि प्रो मॉडल टाइटेनियम फ्रेम के साथ आएंगे। पिछले लीक के अनुसार, आईफोन 15 सीरीज का एवरेज सेलिंग प्राइस $925 (लगभग 76,300 रुपये) होगी। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस मॉडल के मौजूदा A16 बायोनिक चिप के साथ आने की उम्मीद है, जबकि आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स एक नए A17 बायोनिक प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं। इस साल के आईफोन मॉडल में 48-मेगापिक्सेल कैमरा यूनिट और चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलने की उम्मीद है।