मौजूदा मॉडल से सस्ता होगा iPhone 14? लॉन्च से पहले देखें हर वेरिएंट की कीमत

अगर आप भी iPhone 14 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं और कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल लॉन्च से पहले ही अपकमिंग आईफोन के सभी मॉडल की कीमत लीक हो गई है।

