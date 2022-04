अब सिग्नल के बिना भी काम करेगा iPhone, इमरजेंसी में अपनों को भेज सकेंगे मैसेज

iPhone 14 सीरीज में यूजर्स को इमरजेंसी में मदद करने के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी की सुविधा होने की उम्मीद है। यह सुविधा उन क्षेत्रों में सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ने में सक्षम होगी जहां सिग्नल नहीं है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 16 Apr 2022 02:56 PM

