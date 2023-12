बधाई हो! फ्लैट ₹14000 तक सस्ते हुए यह दो 5G iPhone, बजट में आई कीमत

ऐप पर पढ़ें

अब आपका iPhone खरीदने का सपना सच हो सकता है। फ्लिपकार्ट एक बार फिर अपने ग्राहकों को कम दाम में आईफोन खरीदने का मौका दे रहा है। दरअसल, Flipkart Big Year End Sale शुरू हो चुकी है और सेल में एक बार फिर 5G सपोर्ट करने वाले पॉपुलर आईफोन मॉडल भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको iPhone 14 और iPhone 14 Plus पर मिल रही डील के बारे में बता रहे हैं। खरीदने का प्लान है तो आप भी देखें...

यहां हम आपको iPhone 14 और iPhone 14 Plus के बेस 128GB स्टोरेज वेरिएंट पर मिल रहे ऑफर के बारे में बता रहे हैं:

फ्लैट 11 हजार सस्ता मिल रहा iPhone 14ऑफर

आईफोन 14 128GB स्टोरेज वेरिएंट की वास्तविक कीमत 69,990 रुपये है लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग ईयर एंड सेल में फोन फ्लैट 10,901 रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। यानी यहां सीधे सीधे आपके करीब 11 हजार रुपये बच रहे हैं। डिस्काउंट के बाद, फोन की कीमत मात्र 58,999 रुपये रह जाएगी। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट इस फोन पर पूरे 34,500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रहा है।

फ्लैट 14 हजार सस्ता मिल रहा iPhone 14 Plus

आईफोन 14 प्लस 128GB वेरिएंट की वास्तविक कीमत 79,990 रुपये है लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग ईयर एंड सेल में फोन फ्लैट 13,901 रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। यानी यहां सीधे सीधे आपके करीब 14 हजार रुपये बच रहे हैं। डिस्काउंट के बाद, फोन की कीमत मात्र 65,999 रुपये रह जाएगी। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। इस मॉडल पर भी फ्लिपकार्ट पूरे 34,500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रहा है।

iPhone 14 and iPhone 14 Plus के बेसिक स्पेसिफिकेशन

दोनों ही फोन लगभग एक समान है, बस इनमें डिस्प्ले साइज का अंतर है। iPhone 14 में 6.1 इंच जबकि iPhone 14 Plus में 6.7 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले है। दोनों के ही डिस्प्ले 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, एचडीआर और सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है। दोनों ही फोन ऐप्पल के ए15 बायोनिक प्रोसेसर से लैस हैं और 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आते हैं। फोन iOS 17 पर काम करते हैं।

फोटोग्राफी के लिए, दोनों ही मॉडल में 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। रियर में 12 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का ही अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। कहा जा रहा है कि iPhone 14 में 3279 एमएएच बैटरी है, जिसमें 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। iPhone 14 Plus में 4325 एमएएच बैटरी है, जिसमें 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। दोनों में ही 20W चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाइटनिंग पोर्ट है। दोनों ही मॉडल में डुअल सिम, 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2, एनएफसी, जीपीएस का सपोर्ट मिलता है।