Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रहा सबसे सस्ती कीमत पर iPhone 13; मात्र ₹35,513 खरीदने का मौका

iPhone 13 के 128GB स्टोरेज वेरिएंट को आप कम से कम 35,513 रुपये में यहां से खरीद सकते हैं। ऐप्पल प्रीमियम रीसेलर, मेपल स्टोर पर यह ऑफ़र उपलब्ध हैं। मेपल स्टोर पर सभी iPhone 13 मॉडल पर छूट दी जा रही है।

इस खबर को सुनें