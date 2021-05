Instagram पर आ रहा ऐसा फीचर जिसका था सबको इंतजार, जानिए कैसे करेगा काम

पॉप्युलर फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम (Instagram) पर एक ऐसी सुविधा आने वाली है, जिसका यूजर्स को काफी समय से इंतजार था। एक डिवेपलर ने दावा किया है कि इंस्टाग्राम जल्द ही एक नया फीचर जोड़ने जा रहा है, जिसके जरिए यूजर्स डेस्कटॉप वर्जन पर पोस्ट क्रिएट और एडिट कर पाएंगे। यह खुलासा डिवेलपर और ऐप एनालिस्ट Alessandro Paluzzi ने अपनी एक ट्विटर पोस्ट में किया है। उन्होंने नए फीचर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं।

अभी डेस्कटॉप पर सिर्फ सीमित फीचर्स

इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में हुई थी, तभी से यह मोबाइल-वर्जन पर ज्यादा निर्भर रहा है। अधिकांश इंस्टाग्राम फीचर्स एक्सक्लूसिव तौर पर मोबाइल ऐप के लिए रहे हैं। इंस्टाग्राम के डेस्कटॉप वर्जन पर बेहद सीमित सुविधाएं मिलती हैं। पोस्ट क्रिएट और एडिट करना Instagram की प्रमुख फीचर्स में से एक है, जो वर्तमान में यह सिर्फ मोबाइल ऐप तक ही सीमित है।

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE