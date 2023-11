Instagram ऐप में आया मजेदार फीचर, केवल फेवरेट दोस्तों को ही दिखेंगे पर्सनल पोस्ट

ऐप पर पढ़ें

कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पोस्ट्स इंस्टाग्राम पर शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन पर्सनल होने के चाहते उसे हर किसी को नहीं दिखाना चाहते। अब फोटो शेयरिंग ऐप में एक नया फीचर शामिल किया गया है, जिसके साथ केवल क्लोज फ्रेंड्स को ही पोस्ट दिखाए जाएंगे। इस फीचर को मेटा चुनिंदा यूजर्स के साथ शेयर कर रहा है और जल्द ही सभी को इसका फायदा मिलेगा।

मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग ने खुद इंस्टाग्राम ऐप में किए गए बदलाव की जानकारी दी है। मार्क ने इंस्टाग्राम पर 'Meta' चैनल में लिखा, "अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग का विकल्प अब फीड और रील्स में भी दिया जा रहा है। इस तरह आप छोटे ग्रुप्स के साथ अपनी पोस्ट्स शेयर कर सकेंगे।" बता दें, अब तक यह विकल्प केवल स्टोरेज के लिए ही मिलता था।

स्टोरीज के लिए मिल रहा था फीचर

इंस्टाग्राम ऐप की ओर से क्लोज फ्रेंड्स फीचर कई साल पहले स्टोरीज के लिए दिया गया था। इस फीचर के साथ यूजर्स अपने फेवरेट दोस्तों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिन्हें Close Friends लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। इसके बाद स्टोरीज की प्राइवेसी में Close Friends का चुनाव किया जा सकता है और केवल उन्हीं दोस्तों को स्टोरी दिखती है, जिन्हें आपने लिस्ट का हिस्सा बनाया था। अब इसका फायदा पोस्ट और रील्स में भी मिलेगा।

क्लोज फ्रेंड्स के साथ ऐसे शेयर करें पोस्ट्स/रील्स

- सबसे पहले ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें और इसे ओपेन करने के बाद नीचे दिए गए + आइकन पर टैप करें।

- पोस्ट या रील क्रिएट करने के बाद आपको Next पर टैप करना होगा।

- शेयर पेज पर आपको Audience नाम से एक नया टैब दिखिया जाएगा, जिसपर टैप करना होगा।

- यहां Everyone और Close friends विकल्प दिए जाएंगे। क्लोज फ्रेंड्स के सामने दिख रहे सर्कल पर टैप करते हुए इसका चुनाव करना होगा।

- आखिर में Done पर टैप करने के बाद दाईं ओर ऊपर दिख रहे Share आइकन पर टैप करना होगा और पोस्ट केवल क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर हो जाएगी।

यूजर्स जिन पोस्ट्स या रील्स को अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, उनके ऊपर हरे रंग का Close friends आइकन दिखेगा। इस आइकन से बाकियों को पता चल सकेगा कि वे आपकी क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में हैं।