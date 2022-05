भारत में Instagram हुआ डाउन, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

भारत में इंस्टाग्राम कुछ समय ठप रहा। कई भारतीय यूजर्स ने इंस्टाग्राम आउटेज का सामना किया, जिसकी शिकायत उन्होंने सोशल मीडिया पर की। आउटेज ट्रैक करने वाली साइट डाउनडेटेक्टर ने भी आउटेज की पुष्टि की और कहा कि उपयोगकर्ता ऐप में लॉग इन करने में असमर्थ हैं। डाउनडेटेक्टर के अलावा, प्रभावित उपयोगकर्ता ट्विटर पर अपनी समस्या के बारे में शिकायत करने के लिए ले गए हैं। हालांकि, मेटा ने अभी तक आउटेज के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है।

आउटेज ने मोबाइल ऐप यूजर्स को प्रभावित किया

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सैकड़ों यूजर्स ने आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडेटेक्टर का सहारा लिया है, ताकि फोटो शेयरिंग ऐप को एक्सेस करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में शिकायत की जा सके। सर्वर एरर ने मुख्य रूप से Instagram मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया है और हालांकि, वेबसाइट पूरी तरह से ठीक काम कर रही है।

डाउनडेटेक्टर से पता चलता है कि फोटो-शेयरिंग ऐप को लगभग 11 बजे आउटेज का सामना करना पड़ा।

लोगों ने सोशल मीडिया पर की शिकायत

डाउनडेटेक्टर के अनुसार, अधिकांश उपयोगकर्ताओं को ऐप एक्सेस करने में समस्या आ रही है। कई प्रभावित इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं ने ट्विटर पर उन मुद्दों के बारे में बात की है जिनका वे सामना कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश सर्वर-साइड समस्याओं से संबंधित हैं।

कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने सर्वर एरर दिखाते हुए ऐप स्क्रीन के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं। ऐप, ऐप में लॉग इन करते समय एक एरर दिखाता है और यह "error.. feedback_required" बताता है।

ये भी पढ़ें- ₹1699 में 35 घंटे तक चलने वाले ईयरबड्स, आवाज से कंट्रोल होंगे; 5min के चार्ज में पूरे 75min चलेंगे

(कवर फोटो क्रेडिट- insiderpaper)

कई लोगों ने शेयर किए मीम

Instagram itself Under Maintenance and blaming My Internet Connection, be like: #instagramdown pic.twitter.com/KgYyIhJnBI — ThePsyBJ (@bhavyasaini_09) May 25, 2022

Me running towards Twitter to check if #instagramdown pic.twitter.com/D8djuNJBBw — Rishabh (@iam_rishabhhh) May 25, 2022