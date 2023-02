इंस्टाग्राम में आया Whatsapp का मजेदार फीचर, ढेरों फॉलोअर्स को झमाझम भेज पाएंगे मेसेज

ऐप पर पढ़ें

बीते कुछ साल में मेटा की ओर से इसकी ऐप्स में ढेरों बदलाव किए गए हैं और वॉट्सऐप में मेसेजिंग रिऐक्शंस और स्टेटस जैसे कई फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो पहले केवल इंस्टाग्राम में मिलते थे। वहीं इस बार वॉट्सऐप का एक फीचर इंस्टाग्राम में शामिल किया गया है और क्रिएटर्स अपने ढेरों फॉलोअर्स को एकसाथ मेसेज या नोटिफिकेशन भेज पाएंगे।

मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग ने बताया है कि इसकी फोटो-वीडियो शेयरिंग ऐप में ब्रॉडकास्ट चैनल फीचर शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल वॉट्सऐप ब्रॉडकास्ट फीचर की तरह काम करेगा। इस फीचर के साथ एकसाथ ढेर सारे फॉलोअर्स को एक ही मेसेज भेजा जा सकेगा। केवल मेसेज ही नहीं, क्रिएटर्स को वॉइस नोट्स भेजने का विकल्प भी दिया जाएगा।

कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में दी जानकारी

मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में नए इंस्टाग्राम फीचर की जानकारी देते हुए लिखा, "क्रिएटर्स को एकसाथ ढेरों फॉलोअर्स को मेसेज भेजने या फि उनके साथ वॉइस नोट्स में कोई अपडेट शेयर करने का विकल्प दिया जाएगा। इस फीचर के साथ पोल्स क्रिएट करते हुए क्रिएटर्स फैन फीडबैक भी ले सकेंगे।" लोकप्रिय इंस्टाग्राम अकाउंट्स को नए फीचर के साथ बिहाइंड-द-सीन्स मोमेंट्स शेयर करने का मौका भी मिलेगा।

इंस्टाग्राम यूजर्स को अगले कुछ महीनों में ऐसे कई फीचर्स मिलने वाले हैं, जिनकी मदद से अन्य क्रिएटर्स के साथ कोलैबरेट करना या फिर फीडबैक लेना आसान हो जाएगा। मौजूदा 'ask me anything' ऑप्शन को भी क्राउडसोर्स क्वेश्चनिंग के लिए अपग्रेड दिया जा सकता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म अन्य मेटा ऐप्स के साथ इंटीग्रेशन भी पहले से बेहतर करने वाला है।

ऐसे काम करेगा नया इंस्टाग्राम फीचर

ब्रॉडकास्ट चैनल्स का ऐक्सेस मिलने के बाद अगर क्रिएटर्स इंस्टाग्राम इनबॉक्स से कोई मेसेज भेजेंगे, तो उनके फॉलोअर्स को चैनल जॉइन करने का वन-टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। फॉलोअर्स चैनल जॉइन करने के अलावा चाहें तो उसे म्यूट या लीव कर सकते हैं। चैनल का हिस्सा बनने वाले फॉलोअर्स को क्रिएटर्स से अपडेट्स मिलेंगे। क्रिएटर्स अपनी स्टोरीज में 'Join Channel' स्टिकर भी शेयर कर सकते हैं।