धूम मचाने आया Infinix का सस्ता 5G फोन, इसमें 8GB रैम, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Infinix का नया 5G फोन धूम मचाने आ गया है। जी हां, इंफिनिक्स ने जीरो लाइनअप के तहत एक नया स्मार्टफोन Infinix Zero 5G 2023 लॉन्च किया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, Infinix Zero 5G 2023, Infinix Zero 5G का एक एन्हांस्ड वर्जन है जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। स्मार्टफोन दिखने में पिछले मॉडल जैसा ही है। लेटेस्ट जीरो सीरीज का स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 प्रोसेसर से लैस है, जो इनफिनिक्स जीरो 5G को पॉवर देने वाले डाइमेंसिटी 900 पर लगभग 10% सुधार लाता है।

Infinix Zero 5G 2023 की खासियत की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। हैंडसेट में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एलसीडी डिस्प्ले है। फोन 5000mAh बैटरी पैक करता है और इसमें 8GB रैम है। आइए हम Infinix Zero 5G 2023 की कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स पर करीब से नजर डालते हैं...

इतनी है Infinix Zero 5G 2023 की कीमत

Infinix Zero 5G की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए $239 (लगभग 19,400 रुपये) है। ध्यान दें कि क्षेत्र के आधार पर कीमतें अलग-अलग होंगी। फोन तीन कलर ऑप्शन- पर्ल व्हाइट, कोरल ऑरेंज और ब्लैक में आता है।

Infinix Zero 5G 2023 की खासियत

ऑल-न्यू जीरो 5G 2023 में फुल एचडी+ (2460 × 1080 पिक्सल) रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट और 500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.78 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। डिस्प्ले पैनल पंच-होल नॉच के साथ आता है, जिसके अंदर सेल्फी कैमरा फिट है।

लेटेस्ट जीरो सीरीज का स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 प्रोसेसर से लैस है, जो अपने साथ एक इंटीग्रेटेड माली जी68 जीपीयू लाता है। डाइमेंसिटी 1080, डाइमेंसिटी 900 की तुलना में क्रमशः 10% सीपीयू और 8% जीपीयू सुधार लाता है। यह वही प्रोसेसर है जो रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज और रियलमी 10 प्रो सीरीज स्मार्टफ़ोन को पावर देता है। स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। यह Android 12 पर बेस्ड XOS 12 पर काम करता है।

ऑल न्यू Zero 5G 2023 ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप से लैस है जिसमें 50MP का प्राइमरी शूटर, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर शामिल है। यह सुपर नाइट मोड, नाइट फिल्टर, स्काई रीमैप और फिल्म मोड समेक कई फीचर्स प्रदान करता है। यह 960fps स्लो-मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। यह सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP के फ्रंट शूटर और डुअल एलईडी फ्लैश पैक करता है।

लेटेस्ट जीरो सीरीज स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी यूनिट और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट द्वारा समर्थित है। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन स्टैंडबाय मोड में लगभग 29 दिनों तक चल सकता है। यह डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट का उपयोग करता है। इसमें एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इसमें 3.5 मिमी ऑडियो जैक भी है। हैंडसेट एक माइक्रोएसडी कार्ड (256GB तक) का भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में हाई-रेस ऑडियो सर्टिफिकेशन भी है। फोन सिर्फ 201 ग्राम वजनी है। कनेक्टिविटी के मामले में, यह डुअल-सिम, 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, जीपीएस, ग्लोनास और बेईडौ प्रदान करता है।