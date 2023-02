इंफिनिक्स लाया 50MP कैमरा और 8GB रैम वाले दो 5G फोन, कीमत ₹20000 से कम

ऐप पर पढ़ें

Infinix Zero 5G 2023 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि, इंफिनिक्स ने भारत में अपना पहला 5G-इनेबल्ड स्मार्टफोन के रूप में Zero 5G लॉन्च किया। अब, ब्रांड अपने 2023 एडिशन लेकर आई है। आज, कंपनी ने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसमें Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo शामिल हैं। दोनों में केवल चिपसेट और स्टोरेज का अंतर है जबकि स्पेसिफिकेशन एक समान हैं।

Zero 5G 2023 सीरीज के लिए इंफिनिक्स ने एक बार फिर से मार्वल स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। इससे पहले, दोनों ब्रांड्स ने नोट 12 सीरीज पर साझेदारी की थी। जीरो 5G 2023 सीरीज एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटुमेनिया मूवी के जश्न में कुछ उपहारों के साथ एक विशेष पैकेज में आएगी, जो 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है। चलिए इंफिनिक्स जीरो 5G 2023 सीरीज के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमत पर एक नजर डालते हैं...

अलग-अलग मॉडल की खासियत

इंफिनिक्स जीरो 5G 2023 सीरीज के दोनों मॉडल में 6.79 इंच का आईपीएस एलसीडी पैनल है जिसमें एक सेंटर पंच होल कटआउट है। यह 1080x2460 पिक्सेल का फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 20.5: 9 आस्पेक्ट रेशियो और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। सीरीज XOS 12 पर बेस्ड एंड्रॉइड 12 ओएस पर काम करती है। दोनों मॉडलों में सिक्योरिटी गके लिए साइड-फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर है।

Infinix Zero 5G 2023 डाइमेंसिटी 920 से लैस है, जबकि Zero 5G 2023 Turbo वैरिएंट अधिक शक्तिशाली डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट से लैस है। दोनों फोन 8GB LPDDR4x रैम प्रदान करते हैं। नॉन-टर्बो मॉडल में 128GB स्टोरेज है, जबकि टर्बो वैरिएंट यूएफएस 2.2 स्टोरेज प्रदान करता है।

सेल्फी के लिए, जीरो 5G 2023 सीरीज में आगे की तरफ 16-मेगापिक्सेल, डुअल-एलईडी फ्लैश-इनेबल कैमरा है। पीछे की तरफ, इसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा, 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसिंग यूनिट और एक एलईडी फ्लैश है।

दोनों ही मॉडल में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट, 5G, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, यूएसबी-सी पोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसी अन्य फीचर्स मिलते हैं।

Infinix Zero 5G 2023, Turbo की कीमत

Infinix Zero 5G 2023 Turbo के एकमात्र 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। जबकि Infinix Zero 5G 2023 के एकमात्र 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। दोनों फोन सबमरीन ब्लैक, वेगन लेदर बैक के साथ कोरल ऑरेंज और पर्ल व्हाइट कलर ऑप्शन में आते हैं। स्मार्टफोन की पहली सेल 11 फरवरी से शुरू होगी।