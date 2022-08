छप्परफाड़ डिस्काउंट: Infinix के सबसे सस्ते 6GB RAM फोन की पहली सेल आज, 278 रुपये में हो जाएगा आपका

Infinix Smart 6 Plus आज देश में पहली बार खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है और स्मार्ट 6 लाइनअप के तहत आने वाला कंपनी का दूसरा स्मार्टफोन है। Infinix Smart 6 Plus दोपहर 12:00 बजे से ई-कॉमर्स साईट फ्लिपकार्ट के माध्यम से सेल किया जाएगा। Smart 6 Plus एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है और यह Helio G25 प्रोसेसर से लैस है। स्मार्टफोन में एक बड़ा डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी भी दी गई है। आइए आपको बताते हैं इस पर मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारे में:



Infinix Smart 6 Plus फर्स्ट सेल ऑफर्स

स्मार्ट 6 प्लस को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन को खरीदने पर 750 रुपए और डेबिट कार्ड से खरीदने पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप फोन को ₹278/month EMI पर खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है।

Infinix Smart 6 Plus की कीमत और फीचर्स

7,999 रुपये की कीमत में आने वाले इस फोन में आपको 6GB रैम मिलेगी। फोन में 6.82 इंच का एचडी+ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 440 निट्स का है। बजट सेगमेंट में आने वाले इस फोन में 3जीबी वर्चुअल के साथ 3जीबी रियल यानी टोटल 6जीबी रैम है। स्मार्ट 6 प्लस में मीडियाटेक हीलियो G25 चिपसेट है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी खास पावर मैराथन फीचर के साथ आती है, जिससे इसकी लाइफ 25% तक बढ़ जाती है।

फोन के रियर में ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक डेप्थ लेंस दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में दिए गए सेल्फी कैमरे से आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।