Infinix डिवाइसेज की बरसात! इस महीने लॉन्च करेगा लेटेस्ट फीचर्स वाले स्मार्टफोन और लैपटॉप

Infinix INBook X3 Slim Laptop and Infinix Zero 30 5G Launch In India Soon: Infinix ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह इस महीने के अंत तक भारत में Zero 30 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अब, ब्रांड एक नई पेशकश के साथ अपने लैपटॉप पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। आने वाले लैपटॉप को Infinix INbook X3 Slim कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह Infinix X2 Slim के सक्सेसर के रूप में आएगा जो कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था। लॉन्च की तारीख के साथ-साथ Infinix INbook X3 Slim लैपटॉप के फीचर्स सामने आ गए हैं।

भारत में Infinix INbook X3 Slim लॉन्च की तारीख और स्पेसिफिकेशन का खुलासा

Infinix INbook X3 Slim लैपटॉप भारत में 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। ये लैपटॉप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। हार्डवेयर के अलावा Infinix INbook X3 Slim में X2 स्लिम के लगभग समान स्पेसिफिकेशन हैं। लैपटॉप का वजन 1.24 किलोग्राम है। लैपटॉप के लीड में डुअल-टोन फिनिश है।

INbook X3 स्लिम में FHD रेजोल्यूशन और 300 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला 14-इंच डिस्प्ले होगा। वीडियो कॉल के दौरान बेहतर क्वालिटी के लिए Infinix INbook X3 Slim डुअल स्टार-लाइट फ्लैश कैमरा के साथ आएगा। इसमें बैकलिट कीबोर्ड की सुविधा होगी। लैपटॉप में डुअल स्टीरियो स्पीकर से लैस होगा। हुड के तहत, Infinix INbook X3 Slim 12वीं पीढ़ी के इंटेल कोर प्रोसेसर है। यूजर्स को Core i3, i5 और i7 में से चुनने का ऑप्शन मिलेगा।

डिवाइस 16G रैम और 1T SSD स्टोरेज तक पैक होगा। इसमें 50Wh बैटरी यूनिट होगी जो USB-C पोर्ट के जरिए 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। लैपटॉप प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज 11 ओएस के साथ आएगा। Infinix INbook X3 Slim रेड, सिल्वर और ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

Infinix Zero 30 5G के कलर वैरिएंट और फीचर्स

कंपनी ने अपकमिंग Infinix Zero 30 5G के बैक पैनल डिज़ाइन और रंग ऑप्शन का भी खुलासा किया है। कंपनी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में फोन ग्लास बैक पैनल के साथ लैवेंडर और गोल्डन कलर ऑप्शन में नजर आ रहा है। मॉडल को लेदर फिनिश वेरिएंट के साथ भी टीज़ किया गया है। पीछे की तरफ एक ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट को पैनल के बाएँ कोने में एक एलईडी फ्लैश यूनिट है।