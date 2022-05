सस्ते दाम में आया Infinix Hot 12 Play स्मार्टफोन, 11GB रैम के साथ मिलेगी 6000mAh की बैटरी

इनफीनिक्स हॉट 12 प्ले की मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी का यह फोन 6जीबी रैम के साथ आता है और इसमें 5जीबी एक्सटेंडेड रैम फीचर भी दिया गया है। फोन की 6000mAh बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

