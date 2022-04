हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 9 हजार रुपये से कम में आया Infinix Hot 11 2022 स्मार्टफोन, दमदार बैटरी के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर

इनफीनिक्स हॉट 11 2022 की भारत में एंट्री हो गई है। यह फोन 8,999 रुपये का है। फोन की सेल 22 अप्रैल से शुरू होगी।ष फोन में कंपनी 5000mAh बैटरी और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप ऑफर कर रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 15 Apr 2022 01:42 PM

