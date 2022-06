सुविधा: खुद रेलवे बताएगा वेटिंग टिकट कंफर्म होने का कितना चांस, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

भारतीय रेलवे दुनियाभर में सबसे व्यस्त रेलवे सिस्टम में से एक है और इस देश में रोजाना आमतौर पर 2 करोड़ से अधिक यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। यही कारण है कि एक कंफर्म ट्रेन टिकट प्राप्त करना एक मुश्किल काम है। शुक्र है कि देश में वेटिंग ट्रेन टिकट खरीदने का एक ऑप्शन है, ताकि अगर कोई यात्रा की तारीख से पहले अपना टिकट कैंसिल कर देता है तो वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकता है।

सब कुछ संयोग और भाग्य की बात है। उदाहरण के लिए, हमने देखा है कि वेटिंग लिस्ट वाली राजधानी ट्रेन के टिकट यात्रा से पहले कंफर्म नहीं होते हैं। इससे यात्रियों के पास महंगा फ्लाइट टिकट बुक करने या यदि संभव हो तो सड़क मार्ग से यात्रा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है।

असुविधा के बचने के लिए क्या आप भी कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, जो आपको कंफर्म ट्रेन टिकट की प्रतीक्षा करने की संभावना बता सकता है। या कुछ ऐसा जो आपको बता सके कि आपके वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की XYZ प्रतिशत संभावना है।

खैर, वास्तव में एक तरीका है और यह सुविधा खुद IRCTC द्वारा ही दी जाने वाली एक आधिकारिक सर्विस है। इसलिए, यदि आपके पास वेटिंग टिकट है और आप टिकट के कंफर्म होने की संभावना की जांच करना चाहते हैं, तो आपको नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

इसके लिए आपको सिर्फ इन चीजों की जरूरत है:

- वेब ब्राउजर वाला फोन, लैपटॉप या कोई अन्य डिवाइस

- इंटरनेट कनेक्शन

- बुक किए गए ट्रेन टिकट का PNR नंबर

ऐसे पता लगाएं वेटिंग टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना:

स्टेप 1. सबसे पहले 'https://www.irctc.co.in/nget/train-search' खोलें।

स्टेप 2. मौजूदा क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगइन करें या एक नया अकाउंट बनाएं।

स्टेप 3. फिर, Trains पर क्लिक करें और PNR Enquiry ऑप्शन चुनें

स्टेप 4. अगले पेज पर PNR नंबर दर्ज करें और Get Status पर क्लिक करें

स्टेप 5. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और 'Click here to get confirmation chance' ऑप्शन देखें और उस पर क्लिक करें

स्टेप 6. टिकट कंफर्म होने की संभावना के साथ एक नई पॉपअप विंडो खुलेगी।

