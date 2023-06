झंझट खत्म! Train में नहीं करा पाए रिजर्वेशन तो बिना लाइन में लगे ऐसे बुक करें General Ticket

ऐप पर पढ़ें

How to book unreserved train tickets online via UTS App: गर्मियों की छुट्टी में अगर आप ट्रेन से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करा पाएं हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब आप बिना स्टेशन पर लाइन में लगे जनरल ट्रेन टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ज्‍यादातर यात्री इस बात से अनजान हैं कि अनरिजर्व्‍ड टिकट भी आप ऑनलाइन (Unreserved Train Ticket Booking) बुक कर सकते हैं। यात्री अब यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप (UTS ON MOBILE App) से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। जानिए है क्या है जनरल टिकट बुक करने का प्रोसेस:

UTS ऐप पर रजिस्टर करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Google Play या Apple iOS पर UTS मोबाइल एप्लिकेशन ढूंढें और इसे डाउनलोड करें।

ऐप के लिए अपने फोन नंबर, नाम, लिंग और जन्म तिथि के साथ साइन अप करें।

एक पासवर्ड जनरेटर उपलब्ध होगा। अपने यूटीएस ऐप के लिए एक पर्सनल पासवर्ड बनाएं।

UTS मोबाइल ऐप के नियम और शर्तों से सहमत हों।

रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

टिकट बुक करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें।

UTS App से जनरल ट्रेन टिकट कैसे बुक करें