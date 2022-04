मची है लूट! OnePlus का सबसे सस्ता 23,999 रुपये वाला फोन मिल रहा ₹10,000 से भी कम में

Amazon ने एक नए फैब फोन फेस्ट और फैब टीवी फेस्ट सेल शुरू की हुई है। इस सेल में ग्राहक हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus Nord CE 2 5G को बहुत ही सस्ते में खरीद सकते है। आइए जानते हैं क्या है ऑफर:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 12 Apr 2022 07:20 PM

इस खबर को सुनें