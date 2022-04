हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 8 इंच की स्क्रीन और 50MP कैमरा के साथ आ रहा Huawei का धांसू फोल्डेबल फोन, मिलेगी 55W की फास्ट चार्जिंग

8 इंच की स्क्रीन और 50MP कैमरा के साथ आ रहा Huawei का धांसू फोल्डेबल फोन, मिलेगी 55W की फास्ट चार्जिंग

हुवावे अपने नेक्स्ट जेनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन मेट X3 को इस महीने लॉन्च कर सकता है। इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 55W की चार्जिंग और 8 इंच की OLED स्क्रीन देने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 01 Apr 2022 11:58 AM

इस खबर को सुनें