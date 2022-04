हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 30 हजार रुपये से कम में आया HP Chromebook x360 14a, एक साथ देगा लैपटॉप और टैबलेट का मजा

एचपी ने भारत में कमाल का क्रोमबुक लॉन्च किया है। इसमें दिए गए खास हिंज की बदौलत यह लैपटॉप के साथ ही एक टैबलेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत 29,999 रुपये है। आइए जानते हैं डीटेल।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 13 Apr 2022 02:13 PM

