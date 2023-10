चोरी या खोए हुए Smartphone को ढूंढना है चुटकियों का काम, जानिए सबसे आसान तरीका

ऐप पर पढ़ें

How to Track Stolen or Lost Smartphone: फोन चोरी हो जाने या फिर खो जाने की दिक्कत आम है। यही वजह है कि सरकार ने चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को ढूंढने के तरीके को बहुत आसान बना दिया है। इसके लिए सरकार ने एक खास पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम संचार साथी रखा है। यह पोर्टल आपको आसानी से खोए हुए फोन को ढूंढने मदद कर सकता है।

अगर आपका फोन चोरी या खो गया है तो संचार साथी पर फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि, इस पोर्टल पर आने से पहले पुलिस में FIR जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि बिना पुलिस में शिकायत दिए आप इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। संचार साथी पोर्टल इस्तेमाल करने का पूरा प्रोसेस यहां देखें।

चोरी या खोए हुए Smartphone को ढूंढने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

Step 1: सबसे पहले Sanchar Sathi Portal पर जाएं।

Step 2: पोर्टल पर आपको फोन को "ब्लॉक स्टोलन/ लॉस्ट मोबाइल" वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Step 3: अब फोन से संबंधित जानकारी देनी होगी जैसे मॉडल नंबर, कंपनी, IMEI नंबर आदि।

Step 4: इसके बाद फोन चोरी का स्थान और तारीख, पुलिस एफआईआर नंबर, और एफआईआर कॉपी अपलोड करें।

Step 5: अब व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसमें सरकारी आईडी नंबर, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल है।

Step 6: इस के बाद CEIR आपके फोन को ट्रैकिंग पर डाल देगी। जैसे ही आपके फोन में कोई दूसरा सिम यूज होगा, उसकी लोकेशन ट्रैस हो सकेगी।

Sanchar Sathi Portal पर चेक कर सकेंगे की आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे

फोने ढूंढने के साथ ही आपको संचार साथी पोर्टल पर TAFCOP की सुविधा भी है, जिससे लोगों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या उनकी अनुमति या जानकारी के बिना उनके नाम पर अन्य मोबाइल नंबर काम कर रहे हैं। साथ ही यह क्लोन किए गए फोन के इस्तेमाल पर भी लगाम लगाएगा। संचार साथी के फीचर्स को सी-डॉट द्वारा डेवलप किया गया है।

