फोन की गैलरी में नहीं दिखेंगे WhatsApp फोटो-वीडियो, कमाल की ट्रिक

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चैटिंग ऐप है और आपके स्मार्टफोन में भी जरूर इंस्टॉल होगा। यह सिर्फ टेक्स्ट मेसेजेस तक ही सीमित नहीं है और इस ऐप की मदद से फोटोज, वीडियोज व ढेरों अन्य फाइल्स शेयर की जाती हैं। इस ऐप में बेहतर प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा से जुड़े कई फीचर्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। हम ऐसे ही एक फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं।

वॉट्सऐप में अगर आपने ऑटो-डाउनलोड्स का विकल्प चुन रखा है तो दोस्तों की ओर से भेजे जाने पर फोटोज और वीडियोज अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये मल्टी-मीडिया फाइल्स आपके स्मार्टफोन की गैलरी में दिखने लगती हैं। यानी कि वॉट्सऐप पर देखने से पहले ही ये फोटोज और वीडियोज गैलरी में पहुंच जाते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि कोई बेहद पर्सनल फोटो या वीडियो सीधे फोन की गैलती तक पहुंच जाए।

गैलरी तक पहुंचने से ऐसे रोकें फोटो-वीडियो

अगर आप चाहते हैं कि किसी ग्रुप या फिर चैट में आने वाली मीडिया फाइल्स गैलरी में ना दिखें तो ऐसा आसानी से किया जा सकता है। आपको इंडिविजुअल चैट या फिर ग्रुप में जाकर मीडिया विजिबिलिटी बदलनी होगी और ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

सभी वॉट्सऐप मीडिया फाइल्स के लिए

1. सबसे पहले वॉट्सऐप ओपेन करें और मेन-स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करें।

2. यहां से आपको सेटिंग्स में जाना होगा और Chats का चुनाव करना होगा।

3. चैट्स से जुड़ी सेटिंग्स में आपको Media Visibility का विकल्प दिखेगा, जिसके सामने दिख रहा टॉगल डिसेबल करने की स्थिति में आपको वॉट्सऐप पर आने वाली फोटोज और वीडियोज गैलरी में दिखना बंद हो जाएंगी।

चुनिंदा वॉट्सऐप चैट्स या ग्रुप्स के लिए

1. सबसे पहले वॉट्सऐप ओपेन करें और उस चैट या ग्रुप को ओपेन करें, जिसकी फाइल्स गैलरी में नहीं देखना चाहते।

2. इस चैट या ग्रुप के नाम पर टैप करने के बाद Chat Info दिखने लगेगा।

3. यहां दिखने वाले Media Visibility विकल्प पर टैप करने के बाद आपको तीन विकल्प- Default (Yes), Yes और No दिखेंगे।

4. तीसरा No विकल्प चुनने के बाद उस चैट या ग्रुप में आने वाले फोटो-वीडियो फोन की गैलरी में नहीं जाएंगे।

आप जब चाहें वॉट्सऐप ओपेन करते हुए ये फोटोज और वीडियोज देख सकते हैं और वॉट्सऐप लॉक होने की स्थिति में ये पूरी तरह प्राइवेट रहेंगे। आप इन मल्टीमीडिया फाइल्स को बाकी ऐप्स पर या बाकियों के साथ जब चाहें शेयर भी कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेसी का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही ये फोटो और वीडियो भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।