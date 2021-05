अनचाही कॉल्स से हो गए परेशान? Airplane मोड की जरूरत नहीं, ऐसे पाएं छुटकारा

टेलीमार्केटिंग कंपनियों की कॉल्स से तो हम परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जब हम किसी दोस्त या रिश्तेदार का फोन भी नहीं उठाना चाहते। अक्सर कोई मूवी देखते समय, खेलते समय या तबियत खराब होने पर हम फोन कॉल्स रिसीव करना नहीं चाहते। आमतौर पर इस परिस्थिति में हम स्मार्टफोन में दिए गए Airplane मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं।

Airplane मोड का इस्तेमाल करने से फोन की सभी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। स्मार्टफोन पर कॉल्स तो आ ही नहीं सकते, साथ ही इंटरनेट भी बंद हो जाता है। इसलिए इस मोड का इस्तेमाल करना हमेशा कारगर साबित नहीं होगा। ऐसे में आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आपको फोन फ्लाइट मोड पर भी नहीं रखना पड़ेगा और इनकमिंग कॉल्स से भी बच जाएंगे।

बिना Airplane मोड ऐसे बंद करें इनकमिंग कॉल्स

- ऐसा करने के यूं तो कई तरीके हैं। लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं।

- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की Settings में जाएं।

- अब call forwarding ऑप्शन पर टैप करें।

- यहां आपको तीन ऑप्शन- Always forward, Forward when busy, और Forward when unanswered मिलेंगे।

- यहां पहले ऑप्शन (Always forward) पर टैप करें।

- अब एक ऐसा मोबाइल नंबर दर्ज करें जो हमेशा बंद रहता हो।

- अब इनेबल बटन पर टैप कर दीजिए।

- इससे आपके नंबर पर आने वाली सभी कॉल बंद हो जाएंगी।

- जब भी कॉल्स फिर से चाहिए हों, तो call forwarding ऑप्शन को बंद कर दें।