परेशान हो गए हैं फालतू के Spam Calls तो अपने फोन में तुरंत On करें ये छिपी हुई सेटिंग

Spam Call Block Process: फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसके बिना हम कुछ घंटे भी नहीं बिता पाते हैं। लेकिन ये फोन तब बहुत बेकार लगता है जब आपको लगातार फालतू के कॉल्स आते रहे। स्पैम कॉल्स तब मुसीबत बन जाते हैं जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो। ज्यादातर लोग जब परेशान हो जाते है तो उन कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितने कॉल को ब्लॉक किया जाए। हर दूसरे दिन एक नए नंबर से स्पैम कॉल आ जाती है। ऐसे अगर आप इन फालतू के कॉल्स से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपने फोन में बस एक सेटिंग को बदलना होगा।



एंड्रॉयड फोन में Spam Calls को ऐसे Block करें

अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो सबसे पहले Google dialer पर जाएं। इसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में तीन डॉट दिखाई देगी, उसपर टैप करें। यहां आपको Settings पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से सेटिंग सेलेक्ट करें।

इसके बाद आपको Caller ID and Spam का ऑप्शन दिखाई देगा, उसपर क्लिक कर दें। इसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको See caller and Spam ID और Filter Spam Calls का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखना है कि आपको यहां से दोनों ही ऑप्शन के टॉगल को एक्टिव कर देना है।

कुछ फोन में Filter Calls के साथ प्रेफरेंस चुनने का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप सभी कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर कुछ सेलेक्ट कॉल से ही छुटकारा पाना चाहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अलग-अलग फोन के लिए ये सेटिंग अलग जगह पर मिल सकती है, जिसे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा।

