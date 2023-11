ऐप पर पढ़ें

मेटा की ओनरशिप वाले मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में यूजर्स को ढेरों फीचर्स मिलते हैं, जिनके चलते ऐप का इस्तेमाल आसान और मजेदार हो जाता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह ही वॉट्सऐप पर यूजर्स को स्टेटस अपडेट्स फीचर मिलता है, इस फीचर के साथ 24 घंटे के लिए टेक्स्ट, मल्टीमीडिया या फिर ऑडियो नोट्स शेयर किए जा सकते हैं। इस फीचर से जुड़ी एक मजेदार प्राइवेसी सेटिंग हम आपको बताने जा रहे हैं।

वॉट्सऐप स्टेटस आसानी से अपने दिन का अपडेट देने या फिर कुछ मजेदार शेयर करने का तरीका है और फोटो से लेकर वीडियोज, टेक्स्ट या फिर ऑडियो नोट्स तक इसके जरिए शेयर किए जा सकते हैं। सवाल आता है कि ये अपडेट्स किन्हें दिखाए जाएंगे। स्टेटस अपडेट्स आपके उन कॉन्टैक्ट्स को दिखते हैं, जिनके डिवाइस में आपका वॉट्सऐप नंबर सेव होता है। अगर आप चाहें तो केवल चुनिंदा लोगों के साथ ही स्टेटस अपडेट्स शेयर कर सकते हैं।

मिलते हैं तीन तरह के प्राइवेसी ऑप्शंस

मेसेजिंग ऐप पर स्टेटस अपडेट्स किन लोगों के साथ शेयर करने हैं, इसका फैसला आपके हाथ में होता है। ऐप की ओर से तीन तरह के प्राइवेसी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिनमें से पहला 'My Contacts' का होता है। इसके साथ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सभी वॉट्सऐप यूजर्स को अपडेट दिखता है। दूसरा विकल्प 'My Contact Except' का होता है, जहां आप उन लोगों का चुनाव कर सकते हैं जिनके साथ स्टेटस अपडेट्स नहीं शेयर करना चाहते।

तीसरा प्राइवेसी ऑप्शन आएगा काम

पिछले दो विकल्पों के अलावा स्टेटस प्राइवेसी से जुड़ा तीसरा विकल्प 'Only Share With' का है। इस ऑप्शन के साथ आपको केवल चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स के साथ ही वॉट्सऐप स्टेटस शेयर करने का विकल्प मिल जाता है। अगर आप केवल चंद कॉन्टैक्ट्स के साथ स्टेटस शेयर करना चाहें तो यह ऑप्शन आपके काम आएगा। इसके साथ केवल उन कॉन्टैक्ट्स का नाम चुनना होगा, जिन्हें अपना स्टेटस दिखाना है।

आसान स्टेप्स फॉलो करते हुए बदलाव

- सबसे पहले वॉट्सऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें और ओपेन करें।

- इसके बाद आपको दाईं ओर सबसे ऊपर दिए गए तीन डॉट्स या फिर प्रोफाइल फोटो पर टैप करते हुए सेटिंग्स में जाना होगा।

- अब Privacy सेटिंग्स पर टैप करने के बाद आपको Status Privacy का चुनाव करना होगा।

- यहां तीन विकल्प- My Contacts, My Contacts Except और Only Share With दिखेंगे।

- तीसरे Only Share With ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट दिखेगी।

- अब केवल उन फेवरेट लोगों का चुनाव करें, जिन्हें अपने स्टेटस अपडेट्स दिखाना चाहते हैं।

ऊपर बताई गईं सेटिंग्स में बदलाव करने के बाद केवल उन्हीं लोगों को स्टेटस दिखेगा, जिनके नाम आपने चुने हैं। आप जब चाहें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं।