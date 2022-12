बिना नंबर सेव किए भेजना है Whatsapp मेसेज? ऐसे होगा काम

ऐप पर पढ़ें

कई बार किसी नंबर पर Whatsapp मेसेज भेजना होता है लेकिन आप उसे कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं करना चाहते। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो किसी नंबर पर वॉट्सऐप मेसेज भेजने के लिए उसे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में सेव करते हैं तो खुद को अपडेट करने की जरूरत है। बिना नंबर सेव किए भी उसपर मेसेज भेजा जा सकता है।

अगर किसी कॉन्टैक्ट ने आपको वॉट्सऐप पर नंबर भेजा हो या फिर जिस नंबर पर मेसेज भेजना है, वह किसी ग्रुप का हिस्सा हो तो उसे वॉट्सऐप मेसेज भेजने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। अगर आपको कोई अपना नंबर बता रहा हो और उसे सेव करने के बजाय केवल कुछ वॉट्सऐप मेसेजेस भेजना चाहें तो आप ऐसा आसानी से कर सकेंगे।

साल 2022 में वॉट्सऐप में आए ये कमाल के फीचर्स, इनमें से कितने इस्तेमाल करते हैं आप?

काम आता है 'मेसेज योरसेल्फ फीचर'

मेटा की ओनरशिप वाले मेसेजिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में नए Message Yourself फीचर को ऐप का हिस्सा बनाया है। इसकी मदद से यूजर्स खुद को मेसेज भेज सकते हैं और अपनी चैट विंडो में नोट्स या मीडिया फाइल्स सेव कर सकते हैं। यह फीचर इस्तेमाल करने के लिए ऐप ओपेन करने के बाद 'New Chat' आइकन पर टैप करना होता है और सबसे ऊपर दिख रहे 'Message yourself' का चुनाव करना होता है।

फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप्स

1. बिना नंबर सेव किए उसपर मेसेज भेजने के लिए आपको 'Message yourself' चैट पर टैप करना होगा और वह नंबर टाइप या paste करना होगा, जिसपर आप मेसेज भेजना चाहते हैं और इसे खुद को Send करना होगा।

2. अब यह नंबर आपको ब्लू कलर में दिखने लगेगा और इसपर टैप करने के बाद आपको तीन विकल्प दिखेंगे। Chat with <फोन नंबर>, Call on Whatsapp और Add to Contacts ऑप्शंस में से आपको पहले का चुनाव करना होगा और चैट विंडो ओपेन हो जाएगी।

3. अब आप इस चैट विंडो में कोई भी मेसेज या मीडिया फाइल भेज सकते हैं और नंबर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में सेव करने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

Whatsapp कॉल रिकॉर्ड करना हुआ बेहद आसान, आपको केवल इतना करना होगा

ध्यान रहे, आप किसी नंबर को कॉन्टैक्ट्स में सेव किए बिना उसपर मेसेज तो भेज सकते हैं लेकिन उसे किसी वॉट्सऐप ग्रुप में शामिल करने का विकल्प नहीं मिलेगा। यानी कि किसी नंबर को ग्रुप में शामिल करने के लिए उसे कॉन्टैक्ट्स में सेव करना ही होगा। आप चाहें तो किसी अन्य यूजर को ग्रुप एडमिन बना सकते हैं, जिसके पास पहले ही नई पार्टिसिपेंट का नंबर सेव हो।