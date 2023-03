Happy Holi बोलने के लिए Whatspp पर भेजें अपने चेहरे वाले रंग-बिरंगे स्टिकर्स, यह है तरीका

ऐप पर पढ़ें

Happy Holi Whatsapp Stickers: होली का त्योहार आ गया है और शुभकामनाओं वाले मेसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp पर दोस्तों और करीबियों को Happy Holi बोलने के लिए मजेदार स्टिकर्स की मदद ली जा सकती है। अगर बाकी लोग आपको स्टिकर्स भेज रहे हैं लेकिन आपको इन्हें डाउनलोड या सेंड करने का तरीका नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको पर्सनलाइज्ड स्टिकर्स तैयार करना सिखाने वाले हैं, जिससे स्टिकर्स में आपका चेहरा बाकियों को दिखे।

एंड्रॉयड यूजर्स ऐसे बनाएं पर्सनलाइज्ड होली स्टिकर्स

1. सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और कोई Sticker Maker App (जैसे- Sticker Maker, Personal Stickers for WhatsApp, and Sticker Studio) डाउनलोड कर लें।

2. अब ऐप ओपेन करने के बाद Create a new sticker pack विकल्प पर टैप करें।

3. स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों के हिसाब से आप अपनी फोटो को स्टिकर में बदल पाएंगे और इसके साथ Happy Holi जैसा टेक्स्ट भी शामिल कर सकेंगे।

4. स्टिकर्स सेव करने के बाद आपको 'Add to Whatsapp' पर टैप करना होगा, जिससे स्टिकर्स पैक वॉट्सऐप में दिखने लगेगा।

एंड्रॉयड यूजर्स ऐसे भेजें पर्सनलाइज्ड होली स्टिकर्स

1. पर्सनलाइज्ड स्टिकर्स बनाने के बाद आपको वह चैट विंडो ओपेन करनी होगी, जिसमें स्टिकर भेजना चाहते हैं।

2. अब टेक्स्ट बार में दिख रहे इमोजी आइकन पर टैप कर दें।

3. बाईं ओर स्वाइप करने के बाद आपको स्टिकर सेक्शन दिखेगा, जहां से नया स्टिकर पैक चुनने के बाद आप पर्सनलाइज्ड स्टिकर्स सेंड कर सकेंगे।

आईफोन यूजर्स के लिए आसान है स्टिकर बनाना

अगर आप आईफोन यूजर हैं तो पर्सनलाइज्ड स्टिकर बनाना आपके लिए आसान है और ऐसा फोटोज ऐप में जाकर किया जा सकता है। आपको वह फोटो चुननी होगी, जिसे स्टिकर के तौर पर बाकियों को भेजना चाहते हैं और नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. आईफोन में फोटोज ऐप ओपेन करें।

2. अब उस फोटो पर लॉन्ग-टैप करें, जिसे बैकग्राउंड से अलग करते हुए स्टिकर बनाना है।

3. अगर आप iOS 16 इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोटो का सब्जेक्ट बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा और इसे ड्रैग कर वॉट्सऐप में ड्रॉप किया जा सकेगा।

4. इमेज वॉट्सऐप में ड्रॉप करते ही इसे स्टिकर में बदलने का विकल्प मिल जाएगा और आप इसे स्टिकर के तौर पर सेव कर सकेंगे।

5. यह स्टिकर आसानी से कॉन्टैक्ट्स को भेजा जा सकेगा।