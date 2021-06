WhatsApp में सेट करें मेसेज सेंड होने का टाइम, जानें आसान तरीका

WhatsApp अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई शानदार फीचर ऑफर करता है। हालांकि, बेहतरीन फीचर्स की लंबी लिस्ट के बावजूद यूजर्स को इसमें मेसेज शेड्यूल करने वाले फीचर की कमी काफी खलती है। शेड्यूल मेसेज फीचर के जरिए यूजर्स मेसेज सेंड होने का टाइम सेट कर सकते हैं। वॉट्सऐप में यह फीचर नहीं मिलता और कंपनी फिलहाल ऐसे किसी फीचर पर काम भी नहीं कर रही है।

अगर आप वाकई में मेसेज शेड्यूल करने वाले फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर यूजर्स को थर्ड पार्टी ऐप्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप वॉट्सऐप में मेसेज शेड्यूल करना चाहते ही हैं, तो हम आपको इसका आसान तरीका बता रहे हैं।

वॉट्सऐप पर ऐसे शेड्यूल करें मेसेज

1- सबसे पहले अपने ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन करें।

2- इसके बाद आपको SKEDit ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है।

3- SKEDit को खोलें और साइन-इन करें।

4-अब मेन मेन्यू में दिए गए वॉट्सऐप ऑप्शन पर टैप करें।

5- इसके बाद ऐप को परमिशन दे दें। Enable Accessibility ऑप्शन पर टैप करें।

6- इसके बाद SKEDit पर टैक करें और यूज सर्विस बटन को टॉगल करके Allow बटन पर टैप कर दें।

7- ऐप में वापस आकर उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करें और अपना मेसेज टाइप करें।

8- इसके बाद आपको डेट और टाइन सिलेक्ट करना होगा।

9- यहां आपको Ask me before sending का ऑप्शन दिखेगा जिसे आपको ऑन कर देना है।

10- अब आप टिक आइकन पर टैप करके अपने मेसेज को शेड्यूल कर सकते हैं।

11- शेड्यूल टाइम आते ही ऐप आपको मेसेज सेंड करने का नोटिफिकेशन देगा। इससे आप मेसेज सेंड कर सकते हैं या चाहें तो उसे सेंड करने से पहले एक बार फिर से एडिट भी कर सकते हैं।

