WhatsApp पर डिलीट हो चुके फोटो-वीडियो भी मिल जाएंगे वापस, देखें ये 4 ट्रिक

वॉट्सऐप दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज किए जानें वाले इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। यह यूजर्स को इमेज, डॉक्यूमेंट्स, यूजर लोकेशन, ऑडियो और वीडियो कॉल, टेक्स्ट और साउंड मैसेज, साउंड और वीडियो मैसेज और अन्य कंटेंट शेयर करने की अनुमति देता है। लेकिन कई यूजर्स स्टोरेज की कमी के कारण, बड़ी वॉट्सऐप फाइलों को डिलीट कर देते हैं, जिससे कई बार जरूरी फोटो-वीडियो भी डिलीट हो जाते हैं। इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे तरीकों पर नज़र डालेंगे जिनके द्वारा यूजर डिलीट हो चुके फोटो और वीडियो को दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं।

1. फोन गैलरी

डिफॉल्ट रूप से, वॉट्सऐप सभी फोटो और वीडियो को फोन गैलरी में स्टोर करता है। इसलिए, इमेज डिवाइस गैलरी, गूगल फोटो, या iOS के लिए फोटो में सेव रहेंगे, भले ही आपने मीडिया भेजा हो और उसे चैट से इरेज कर दिया हो।

2. वॉट्सऐप मीडिया फोल्डर

केवल एंड्रॉइड यूजर्स के पास वॉट्सऐप मीडिया को मीडिया फोल्डर से रीस्टोर करने का ऑप्शन है।

फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम लॉन्च करें। रूट डायरेक्टरी के वॉट्सऐप फोल्डर में जाएं। अब मीडिया फोल्डर में नेविगेट करें और वॉट्सऐप इमेज फोल्डर चुनें। प्राप्त सभी इमेज इस फोल्डर में रहते हैं। आप Sent Folder में जाकर डिलीट फोटो या अन्य फाइल्स को ढूंढ सकते हैं।

3. वॉट्सऐप बैकअप को गूगल ड्राइव या आईक्लाउड से रिस्टोर करना

वॉट्सऐप मैसेज और मीडिया का iOS यूजर्स के लिए iCloud और Android यूजर्स के लिए गूगल ड्राइव पर बैकअप करता है। आप अपने स्मार्टफोन पर iCloud या गूगल ड्राइव से बैकअप को रीस्टोर करके मीडिया फाइलों को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं यदि उन्हें डेली बैकअप के बाद हटा दिया गया हो। बैकअप रीस्टोर करने के लिए:

वॉट्सऐप को पहले अनइंस्टॉल करने के बाद इसे फिर से इंस्टॉल करें। सेटअप के लिए उसी फोन नंबर का उपयोग करें। सेटअप के दौरान संकेत मिलने पर बैकअप से डेटा को रीस्टोर करने के रिक्वेस्ट को स्वीकार करें। सेटअप पूरा होने के बाद सफलतापूर्वक बैकअप किए गए सभी वार्तालाप और मीडिया को डिवाइस पर रीस्टोर कर दिया जाएगा।

4. गैलरी से डिलीट मीडिया ऑप्शन को बंद करना

यदि आप वॉट्सऐप चैट से वॉट्सऐप मीडिया को हटाते समय अनजाने में वॉट्सऐप मीडिया को फोन गैलरी से हटाना नहीं चाहते हैं, तो "Also delete media received in this chat from the device gallery" को ऑफ कर दें।

वॉट्सऐप में कोई भी चैट खोलें। अपना मीडिया चुनने के बाद डिलीट आइकन पर टैप करें। वॉट्सऐप द्वारा चार ऑप्शन प्रस्तुत किए जाएंगे।

- Delete any media that was shared in this chat from your device's gallery as well.

- Delete for all users.

- Delete this for me.

- Cancel.

फोन गैलरी से मीडिया को डिलीट होने से रोकने के लिए, पहले ऑप्शन को अनचेक करें।