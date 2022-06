रजिस्टर्ड फोन नंबर के बिना ऐसे ऑर्डर करें Aadhaar PVC Card; देखें सबसे सिंपल तरीका

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जो नागरिकों को आधार कार्ड जारी करता है, भविष्य में उपयोग के लिए इसे सहेजने और डाउनलोड करने के लिए कई ऑप्शन प्रदान करता है। इन्हीं से एक आधार पीवीसी कार्ड (Aadhaar PVC Card) है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, साथ ही इसके बारिश में भीगने पर कटने-फटने का टेंशन भी नहीं रहता। इसके अलावा पीवीसी आधार कार्ड में डिजिटली साइन्ड आधार सिक्योर QR कोड के साथ फोटो और डेमोग्राफिक डिटेल समेत कई सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं और इसके लिए आपको एक मामूली रकम का भुगतान करना है।

आधार कार्ड उपयोगकर्ता इसे uidai.gov.in या Resident.uidai.gov.in से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क देना है। आधार का पीवीसी कार्ड स्पीडमेल द्वारा निवासी के पते पर पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड फोन नंबर नहीं है? तो टेंशन मत लीजिए! यूआईडीएआई का कहना है कि आप तब भी आधार कार्ड पीवीसी ऑर्डर कर सकते हैं, भले ही आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न हो। अगर आप भी इसे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो जानिए बिना रजिस्टर्ड फोन नंबर के अपना आधार पीवीसी कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं..

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना आधार पीवीसी कार्ड कैसे ऑर्डर करें:

स्टेप 1: अपना आधार पीवीसी कार्ड डाउनलोड या ऑर्डर करने के लिए, आपको सबसे पहले इस लिंक के साथ यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा - https://residentpvc.uidai.gov.in/order-pvcreprint

स्टेप 2: अब 'My Aadhaar' ऑप्शन चुनें।

स्टेप 3: 'Order Aadhaar PVC Card' ऑप्शन पर टैप करें और अब आवश्यक बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4: आपको कैप्चा कोड भी डालना होगा।

स्टेप 5: अब 'My mobile number is not registered' ऑप्शन पर क्लिक करें और अब एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करें जो एक्टिव है और एक ओटीपी नंबर प्राप्त कर सकता है।

स्टेप 6: अब 'Send OTP' ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 7: ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद 'Terms and Conditions' चेकबॉक्स चेक करें और 'Submit' बटन पर टैप करें।

स्टेप 8: अब आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण की जांच करें और अपने आधार पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए 'Pay' ऑप्शन पर टैप करें।

स्टेप 9: ध्यान दें कि आप अपने आधार का प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन यह सर्विस केवल रजिस्टर्ड मोबाइल यूजर्स के लिए है।

(कवर फोटो क्रेडिट- businessleague)