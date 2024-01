अपने फोटो के साथ बनाएं Happy New Year 2024 का पोस्टर, ऐसे दिखेगा जलवा

ऐप पर पढ़ें

Happy New Year 2023 Posters: नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर मेसेजिंग ऐप का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और टेक्स्ट मेसेज या स्टिकर्स अब पुराने तरीके हो गए हैं। आप अपनी फोटो के साथ नए साल की शुभकामनाओं वाला पोस्टर चंद टैप्स में बना सकते हैं और इसे भेजकर न्यू ईयर विश किया जा सकता है।

स्टिकर्स, टेक्स्ट या GIFs अब नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए पुराने तरीके हैं और इन्हें तो हर कोई आजमा रहा है। आपने कई लोगों के ऐसे पोस्टर देखे होंगे, जिनपर उनकी फोटो बनी होती है और नए साल की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। इन्हें बनाना मुश्किल नहीं है और हम इसका तरीका आपको बताने जा रहे हैं।

इस तरह बनेगा न्यू ईयर का पोस्टर

गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर में आपको फेस्टिवल पोस्टर मेकर या न्यू ईयर फ्रेम जैसे ढेरों ऐप्स मिल जाएंगे। अगर आप Happy New Year 2024 विश करना चाहते हैं New Year Photo Frame ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

- गूगल प्ले स्टोर पर जाकर Near Year Photo Frame या ऐसा कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करें।

- अब ऐप ओपेन करें और इसे स्टोरेज से जुड़ी परमिशंस दें।

- मेन स्क्रीन पर दिख रहे पोस्टर्स और फ्रेम्स में से अपनी पसंद का चुनें।

- इसपर दिख रहे + आइकन पर टैप करते हुए आपको फोन की गैलरी से वह फोटो चुनना होगा, जिसे पोस्टर पर लगाना है।

- आप यह फोटो क्रॉप, जूम या एडिट करके पोस्टर पर सेट कर सकते हैं।

- कई ऐप्स में टेक्स्ट एडिट करने का विकल्प मिल जाता है और आप मनपसंद मेसेज पोस्टर पर लिख सकते हैं।

- आखिर में इस पोस्टर को सेव कर लें और इसे भेजते हुए सभी को नए साल की बधाई दें।

फेस्टिवल पोस्टर जैसे ऐप्स के जरिए सिर्फ नए साल ही नहीं, अन्य त्योहारों, जन्मदिन या सालगिरह के बधाई पोस्टर भी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इन पोस्टर्स के साथ जलवा बिखेरने के लिए अब एडिटिंग एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है और ऐप से काम चल जाएगा।