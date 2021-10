मिनटों में फ्री होगा स्टोरेज, डिलीट हो जाएंगे फालतू ऐप्स; फोन को फास्ट करने के लिए आजमाएं ये ट्रिक

बाजार में ज्यादा स्टोरेज स्पेस के साथ कई स्मार्टफोन वेरिएंट उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आपके डिवाइस का स्टोरेज स्पेस 128 जीबी या 64 जीबी से कम है, तो हैवी गेम या फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बार में 'आउट ऑफ स्टोरेज' मैसेज नजर आने लगता है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ अच्छी बात यह है कि उन्हें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन उनके साथ थोड़ी परेशान करने वाली बात यह है कि धीरे-धीरे इंटरनल मेमोरी भरती रहती है। आप कुछ आसान तरीकों से इंटरनल स्टोरेज को फ्री करके फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं।

आपको स्मार्टफ़ोन में सभी फ़ाइलें और ऐप्स मौजूद होना आवश्यक लग सकता है, और आप कुछ भी हटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप अभी भी कुछ सिंपल क्लीनिंग टिप्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी को हथियाने का एक अच्छा तरीका चुन सकते हैं।

अपने स्मार्टफोन में स्टोरेज कैसे खाली करें:

1. अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएं

2. Storage का चयन करें

3. आप फ़ाइल कैटेगरीज की एक लिस्ट लिस्ट और कितना स्पेस बचा है देखेंगे

4. 'Free Up Space' ऑप्शन पर क्लिक करें

5. अब आपको गूगल फ़ाइल्स ऐप (यदि इंस्टॉल हो) या 'Remove Items' फीचर का चयन करने का ऑप्शन मिलेगा।

6. रिमूव आइटम फीचर आपको उन फोटो और वीडियो को हटाने का ऑप्शन देती है जिनका आपने बैकअप लिया है।

7. इसके अलावा, आप डाउनलोड की गई फ़ाइल्स और कम उपयोग किए गए ऐप्स को भी हटा सकते हैं।

कैश मेमोरी क्लियर करें:

फोन की ज्यादातर मेमोरी कैश में चली जाती है, इसलिए सबसे पहले इसे क्लियर करें। सेटिंग्स में जाएं और स्टोरेज में जाएं। यहां आपको कैश दिखाई देगा। इसे साफ करें। यह आपकी किसी भी फाइल को डिलीट नहीं करेगा।

इसके अलावा, स्मार्ट स्टोरेज टॉगल, स्मार्टफोन के स्टोरेज को फ्री करने का एक अन्य ऑप्शन है। जब 'स्मार्ट स्टोरेज टॉगल ऑन होता है, तो डिवाइस 30, 60 या 90 दिनों के बाद बैकअप की गई तस्वीरों को अपने आप हटा देता है। स्टोरेज भर जाने पर भी यह बैकअप की गई फ़ाइलों को खुद डिलीट कर देगा।

अनयूज्ड ऐप्स भी स्मार्टफोन में काफी जगह लेते हैं।

स्मार्टफोन से अनयूज्ड ऐप्स को कैसे हटाएं:

1. अपने डिवाइस पर प्ले स्टोर खोलें।

2. अब ऊपरी बाएं कोने से मेनू खोलें और 'My apps and games' पर जाएं।

3. टॉप मेनू लाइन से 'Installed' पर टैप करें।

4. यहां टॉप लाइन पर, राइट साइड पर On this device देखें, जो आपको लिस्ट को फ़िल्टर करने का ऑप्शन देता है।

5. यहां 'Last Used' चुनें।

आपने जिन ऐप्स का सबसे अधिक उपयोग किया है, वे ऊपर दिखाए जाएंगे। लिस्ट में नीचे दिखाए गए ऐप्स को जरूरत के हिसाब से हटाया जा सकता है।