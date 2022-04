पानी से भीग गया है Smartphone का स्पीकर तो ऐसे करें ठीक, FREE में पहले जैसा हो जाएगा फोन

पानी में गिरने या बारिश में भीग जाने से कई बार स्मार्टफोन के स्पीकर में आवाज आना कम हो जाती है या कई बार बंद हो जाती है। अगर आप भी इस समस्य से परेशान हैं जान लें ये खास तरीकें, यूज कर फोन ठीक हो जाएगा

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 01 Apr 2022 04:37 PM

इस खबर को सुनें