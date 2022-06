फोन-लैपटॉप पर चुटकियों में डाउनलोड करें Instagram Reels; एंड्रॉइड-आईफोन यूजर देखें ट्रिक

इंस्टाग्राम वन दुनिया में सबसे लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी टिकटॉक जैसी शॉर्ट-वीडियो शेयरिंग सर्विस है, यानी इंस्टाग्राम रील (Instagram Reels), प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सबसे लोकप्रिय फीचर्स में से एक है। रील, इंस्टाग्राम यूजर्स को 60 सेकेंड तक के वर्टिकल वीडियो शेयर करने की सुविधा देती है। उपयोगकर्ता रीलों के माध्यम से फ़िल्टर, स्पेशल इफेक्ट्स और म्यूजिक जोड़ सकते हैं और पॉपुलर ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं। वे अपने इंस्टाग्राम रील्स को फेसबुक और वॉट्सऐप पर भी शेयर कर सकते हैं।

वे जो नहीं कर सकते हैं वह मूल रूप से अपने पीसी और स्मार्टफोन पर एक इंस्टाग्राम रील डाउनलोड करना है। लेकिन अगर इंस्टा रील्स का अपने पीसी या फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज हम आपको इसका सिंपल ट्रिक बताने जा रहे हैं। यहां एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है कि आप अपने पीसी या अपने स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम रील कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि इंस्टाग्राम आपको किसी डिवाइस पर रील को डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए उपयोगकर्ताओं को इसके लिए थर्ड-पार्टी ऐप्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

आप अपने पीसी पर रील कैसे डाउनलोड कर सकते हैं

instafinsta के माध्यम से

स्टेप 1- इंस्टाग्राम ऐप खोलें और उस रील के लिंक को कॉपी करें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं।

स्टेप 2- instafinsta.com पर जाएं।

स्टेप 3- 'रील्स' ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4- दिए गए स्थान में लिंक पेस्ट करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- यह वीडियो को सिंक करेगा और एक 'डाउनलोड' बटन प्रदान करेगा, फिर 'डाउनलोड' पर क्लिक करें।

instadp के माध्यम से

स्टेप 1- इंस्टाग्राम ऐप खोलें और उस रील के लिंक को कॉपी करें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं।

स्टेप 2- instadp.com पर जाएं

स्टेप 3- थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और आपको 'इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर' बटन दिखाई देगा।

स्टेप 4- 'इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- दिए गए स्थान में लिंक पेस्ट करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6- कुछ सेकंड के बाद, वीडियो एक बड़े नीले रंग के डाउनलोड बटन के साथ स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर रील डाउनलोड करें

स्टेप 1- गूगल प्ले स्टोर से 'Video Downloader for Instagram' इंस्टॉल करें।

स्टेप 2- ऐप इंस्टाल होने के बाद इसे सेट करें।

स्टेप 3- इंस्टाग्राम ऐप खोलें और उस रील के लिंक को कॉपी करें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं।

स्टेप 4- 'Video Downloader for Instagram' ऐप को खोलें। अब आप देखेंगे कि आपने जिस URL को पहले ऐप में कॉपी किया था वह डाउनलोड होने के लिए तैयार है।

स्टेप 5- अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर रील डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर टैप करें।

आईफोन पर रील कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1- ऐप्पल के ऐप स्टोर से 'InSaver for Instagram' इंस्टॉल करें।

स्टेप 2- ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे सेट करें।

स्टेप 3- इंस्टाग्राम ऐप खोलें और उस रील के लिंक को कॉपी करें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं।

स्टेप 4- 'InSaver for Instagram' ऐप खोलें। अब आप देखेंगे कि आपने जिस URL को पहले ऐप में कॉपी किया था वह डाउनलोड होने के लिए तैयार है।

स्टेप 5- इसके बाद Watch It! पर टैप करें-> Options-> Share-> Save Video, और आपका वीडियो फोटो ऐप में सेव हो जाएगा।

