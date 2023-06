आपके Instagram चलाने पर दोस्तों को मिलती है खबर, फौरन बदल लें ये सेटिंग

ऐप पर पढ़ें

मेटा की ओनरशिप वाले लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म Instagram की लोकप्रियता शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स आने के बाद तेजी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम में यूजर्स को ढेर सारे फीचर्स और अपडेट्स मिलते रहते हैं। फेसबुक और वॉट्सऐप जैसी मेटा फैमिली की अन्य ऐप्स की तरह इसमें भी यूजर्स को ऑनलाइन स्टेटस दिखता है, यानी कि आपके दोस्तों को पता चल जाता है कि आप इंस्टाग्राम पर ऐक्टिव हैं।

अगर आप नहीं चाहते कि आपके इंस्टाग्राम चलाने की खबर बाकियों को मिले तो ऑनलाइन स्टेटस छुपाया जा सकता है। दरअसल, यह ऑनलाइन स्टेटस उस स्थिति में काम आता है, जब कोई आपके साथ चैटिंग करना चाहता है। फेसबुक मेसेंजर में भी यूजर्स को उन अकाउंट्स के सामने ग्रीन डॉट दिखता है, जो ऐप पर ऐक्टिव होते हैं। हालांकि, जरूरी नहीं है कि आप यह जानकारी हमेशा बाकियों के साथ शेयर करना चाहें।

इंस्टाग्राम पर ऐसे छुपाएं ऑनलाइन स्टेटस

अगर आप इंस्टाग्राम पर दूसरों को ऑनलाइन नहीं दिखना चाहते और ऐप पर अपनी मौजूदगी छुपाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करते हुए सेटिंग्स में बदलाव करना होगा।

1. सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपेन करें और नीचे दाईं ओर दिख रही अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करते हुए प्रोफाइल पेज पर जाएं।

2. अब यहां दाईं ओर सबसे ऊपर दिख रहे मेन्यू पर टैप कर 'Settings and Privacy' का विकल्प चुनें।

3. यहां 'How others can interact with you' सेक्शन में दिख रहे विकल्प 'Messages and story replies' पर टैप करें और आपके सामने एक पेज ओपेन होगा।

4. पेज के 'Who can see you’re online' सेक्शन में आपको 'Show activity status' के साथ दिया गया टॉगल ऑफ करना होगा और आपके ऐप इस्तेमाल करनी की खबर किसी को नहीं लगेगी।

बता दें, अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी ऑनलाइन ऐक्टिविटी डिसेबल कर देते हैं तो आपको भी दोस्तों के ऑनलाइन होने की जानकारी नहीं मिलेगी। डायरेक्ट मेसेज सेक्शन में जाने के बाद आप ऐक्टिव दोस्तों के सामने ग्रीन डॉट नहीं देख पाएंगे।