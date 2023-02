फ्लैश मेसेजेस से परेशान? एयरटेल, Vi और BSNL यूजर्स फौरन बदलें ये सेटिंग्स

ऐप पर पढ़ें

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर हैं और अक्सर स्क्रीन पर दिखने वाले फ्लैश मेसेजेस से परेशान हैं तो कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर ऐसे मेसेजेस को ब्लॉक किया जा सकता है। आसान स्टेप्स फॉलो करते हुए Airtel, Vi और BSNL यूजर्स ऐसे मेसेजेस को डिसेबल कर सकते हैं।

फ्लैश मेसेजेस ऐसे मेसेजेस को कहते हैं, जो इनबॉक्स में ना आकर सीधे स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। किसी को कॉल करते वक्त या फिर ऐप्स ऐक्सेस करते वक्त बीच में ऐसे मेसेजेस दिखना किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। ये मेसेजेस अक्सर डाटा यूजेस या फिर प्लान की वैलिडिटी खत्म होने से जुड़ी जानकारी देते हैं।

एयरटेल यूजर्स ऐसे करें डिसेबल

एयरटेल की ओर से फ्लैश मेसेजेस डिसेबल करने का विकल्प Airtel Services App में मिलता है। ऐप में जाने के बाद Airtel now पर टैप करना होगा और फिर start/stop पर टैप करने के बाद stop का चुनाव करना होगा। स्क्रीन पर 'Airtel Now! has been stopped.' नोटिफिकेशन दिखने के बाद फ्लैश मेसेजेस दिखने बंद हो जाएंगे।

Vi यूजर्स के लिए यह है तरीका

वोडाफोन आइडिया यूजर्स के पास फ्लैश मेसेज डिसेबल करने के दो तरीके हैं। पोस्टपेड यूजर्स 199 पर CAN FLASH मेसेज भेजकर इसे डिसेबल कर सकते हैं। प्रीपेड यूजर्स को CAN FLASH लिखकर 144 पर भेजना होता है। इसके अलावा Vi सर्विसेज ऐप ओपेन करने के बाद फ्लैश सेक्शन में जाकर फ्लैश मेसेजेस डिसेबल किए जा सकते हैं।

BSNL सिम वाले यूजर्स ऐसा करें

अगर आप BSNL सिम इस्तेमाल करने वालों में से हैं तो अपने फोन में BSNL SIM टूलकिट ऐप ओपेन करें। इस BSNL Mobile ऐप को ओपेन करने के बाद BSNL Buzz Services में जाना होगा और Activate पर टैप करना होगा। इसके बाद फ्लैश मेसेजेस डिसेबल करने का विकल्प मिल जाएगा, जिसका चुनाव करना होगा।