YouTube की सीक्रेट सर्च हिस्ट्री को कैसे करें डिलीट

क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना अधिकतर यूजर जानते हैं। लेकिन, क्या आपने कभी यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री पर ध्यान दिया है। अगर यूट्यूब की सीक्रेट सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना हो तब क्या करेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे आप यूट्यूब सर्च हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है।

वीडियो जगत के दिग्गज प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर सीक्रेट सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर/लैपटॉप पर यूट्यूब ओपेन करें। इसके बाद ऊपर की ओर दाईं तरफ दिए गए साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें।

दो हिस्सों में हिस्ट्री होती है सेव

यूट्यूब में लॉगइन करने के बाद बाईं तरफ हिस्ट्री लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें। History पर क्लिक करते ही सामने एक न्यू पेज खुलेगा। इसमें एक वॉच हिस्ट्री होगी और दूसरी सर्च हिस्ट्री।

ऐसे करें वॉच हिस्ट्री डिलीट

यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो को अपनी वॉच हिस्ट्री से हटाना हो तो आप उसके सामने के क्रोस के निसान पर क्लिक कर सकते है। इस तरह से आप अपनी यूट्यूब वाच हिस्ट्री से एक एक वीडियो को हटा सकते हैं। clear all watch history पर क्लिक करेंगे वैसे ही स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, जिसमे यूट्यूब आपसे कंफर्म करेगा की आप यूट्यूब वाच हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते है और कहेगा की आप इसको अनडू (Undo) यानि की यूट्यूब डिलीट हो गई तो वापस नहीं आएगी।

ऐसे करें सर्च हिस्ट्री को डिलीट

यूट्यूब सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए पहले ऊपर की तरफ दिए गए सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करें। अगर कोई सर्च हिस्ट्री को हटाना है तो आप सर्च कीवर्ड के आगे के 3 डॉट पर क्लिक करें। फिर Remove from Search history पर क्लिक कर दें। पूरी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री को एक बार में डिलीट करना चाहते है तो आप Clear all search history पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप Clear all search history पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमे यूट्यूब आपसे कहेगा की आप सारी सर्च हिस्ट्री हिस्ट्री को डिलीट कर रहें है यह वापस नहीं आएगी आप वापस से Clear all search history पर क्लिक कर दें।