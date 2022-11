WhatsApp का जबर्दस्त फीचर, एक साथ 50 ग्रुप से हो सकते हैं कनेक्ट, जानें आसान तरीका

ऐप पर पढ़ें

वॉट्सऐप (WhatsApp) ने हाल में नए फीचर Communities को लॉन्च किया है। यह फीचर यूजर्स के लिए बड़े काम का है। इसकी मदद से आप 50 अलग-अलग वॉट्सऐप ग्रुप को एक कम्यूनिटी में शामिल कर सकते हैं। वॉट्सऐप के अनुसार अब यूजर एक ही जगह पर आसानी से कई सारे ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वॉट्सऐप इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में यह सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। आपके डिवाइस पर इस फीचर की एंट्री हुई है या नहीं यह आप ऐप में जा कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वॉट्सऐप का यह नया फीचर मिल गया है, तो हम आपको इसे यूज करने का आसान तरीका बता रहे हैं।

वॉट्सऐप पर ऐसे क्रिएट करें कम्यूनिटी

1- सबसे पहले अपने फोन पर वॉट्सऐप ओपन करें।

2- अब New Chat पर टैप करें और New Community को सेलेक्ट करें।

3- अब Get Started ऑप्शन पर टैप करें।

4- इसके बाद कम्यूनिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल फोटो एंटर करें। ध्यान रहे कि कम्यूनिटी का नाम 24 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता।

5- आप चाहें तो कैमरा आइकन पर टैप करके भी डिस्क्रिप्शन और कम्यूनिटी आइकन ऐड कर सकते हैं।

6- अब आपको नया ग्रुप क्रिएट करने या मौजूदा ग्रुप को कम्यूनिटी में ऐड करने के लिए Next पर टैप करना होगा।

7- इन सारे प्रोसेस के पूरा होने के बाद क्रिएट पर टैप कर दें। ऐसा करते ही आपकी वॉट्सऐप कम्यूनिटी रेडी हो जाएगी।

इन बातों को जानना जरूरी:

- कम्यूनिटी में आप अधिकतम 50 ग्रुप को ऐड कर सकते हैं।

- कम्यूनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप में 5 हजार मेंबर तक ऐड किए जा सकते हैं।

- ग्रुप किसी भी कम्यूनिटी मेंबर के जॉइन करने के लिए ओपन हैं।

- आपकी कम्यूनिटी के लिए कम्यूनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएगा।

- यहां कम्यूनिटी का ऐडमिन अनाउंसमेंट ग्रुप में सभी मेंबर्स को मेसेज भेज सकता है।