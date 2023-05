क्या आपके पास है Airtel या Jio का सिम? इतना करते ही मिलेगा अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा

ऐप पर पढ़ें

भारतीय टेलिकॉम मार्केट में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दो सबसे बड़े नाम हैं और दोनों ही कंपनियों की ओर से अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा इनके सब्सक्राइबर्स को दिया जा रहा है। देश के ढेरों शहरों में जियो और एयरटेल दोनों की कनेक्टिविटी मिलने लगी है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं, जिन्हें 5G कनेक्टिविटी तो मिल गई लेकिन अब तक अनलिमिटेड डाटा नहीं मिला तो आसान स्टेप्स फॉलो करते हुए इसे क्लेम किया जा सकता है।

जियो और एयरटेल दोनों की कोशिश बड़े यूजरबेस को उनके 5G नेटवर्क से जोड़ने की है और यही वजह है कि ये 5G का मजा मुफ्त में दे रही हैं। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यूजर्स को मौजूदा प्लान्स के साथ ही 5G डाटा दिया जा रहा है। रिलायंस जियो अपने वेलकम ऑफर के साथ 5G यूजर्स को अनलिमिटेड डाटा के लिए इनरोल कर रही है, वहीं एयरटेल यूजर्स को Airtel Thanks ऐप में जाकर यह डाटा क्लेम करने का विकल्प मिल रहा है।

जियो यूजर्स ऐसे क्लेम करें अनलिमिटेड 5G डाटा

सबसे पहले तय कर लें कि आपके क्षेत्र में रिलायंस जियो की 5G सेवाएं रोलआउट हो चुकी हैं या नहीं। इसके अलावा आपके पास कंपैटिबल 5G स्मार्टफोन होना जरूरी है। अब आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से MyJio ऐप डाउनलोड करें।

2. अब उस नंबर से लॉगिन करें, जिससे अनलिमिटेड 5G डाटा ऐक्सेस करना चाहते हैं।

3. JioTrue 5G टैब में जाने के बाद अपने कनेक्शन और डिवाइस की एलिजिबिलिटी चेक करें और देखें कि आपको ऑफर का हिस्सा बनने का इनवाइट मिला है या नहीं।

4. जियो वेलकम ऑफर का इनवाइट मिलने के बाद आप जितना चाहें, उतना 5G डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान रहे, ऑफर का फायदा पाने के लिए आपके नंबर पर कम से कम 239 रुपये का प्रीपेड प्लान या फिर कोई पोस्टपेड प्लान ऐक्टिव होना चाहिए।

एयरटेल यूजर्स ऐसे क्लेम करें अनलिमिटेड 5G डाटा

अगर आप एयरटेल सब्सक्राइबर हैं और आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो तय करें कि आपके क्षेत्र में एयरटेल की 5G सेवाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा कंपैटिबल 5G स्मार्टफोन और कम से कम 239 रुपये का ऐक्टिव प्लान होना जरूरी है। अब नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. अपने फोन में Airtel Thanks ऐप डाउनलोड करें और इसे ओपेन करें।

2. नंबर की मदद से ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको 'Claim your unlimited 5G data' बैनर पर टैप करना होगा।

3. अब आपके सामने एक पेज आएगा, जिसपर ऑफर से जुड़ी नियम व शर्तें लिखी होंगी। यहां एक बार फिर 'Claim Now' पर टैप करना है।

4. ऑफर क्लेम करने के बाद नंबर पर कन्फर्मेशन मेसेज आ जाएगा और आप बिना किसी लिमिट के 5G डाटा इस्तेमाल कर पाएंगे।

जरूरी बात यह है कि आप अनलिमिटेड 5G डाटा का इस्तेमाल केवल अपने नंबर पर कर सकेंगे और मोबाइल हॉटस्पॉट की मदद से इसे बाकियों के साथ शेयर नहीं किया जा सकेगा।