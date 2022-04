हिंदी न्यूज़ गैजेट्स खत्म हुई टेंशन! Google Maps के जरिए चुटकियों में पता करें Train का Live Status

LIVE Train Status काम में आता है क्योंकि ऐप से ट्रेन के अराइवल के समय, शेड्यूल, डीले स्टेटस और कई अन्य नोटिफिकेशन मिल जाती है। वहीं कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं जो समान वर्क फंक्शन प्रदान करते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 07 Apr 2022 03:42 PM

