WhatsApp पर किसी ने आपको कर दिया Block? इस ट्रिक से कर पाएंगे चैट

व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। दुनिया भर में करोड़ों लोग WhatsApp के जरिए अपने दोस्तों और करीबी लोगों से बात करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हमें कोई करीबी ही Block कर देता है। ऐसे में हम काफी परेशान हो जाते है कि उस व्यक्ति से भला कैसे बात की जाए। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर किसी ने ब्लॉक किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप ब्लॉक होने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को मैसेज (How to message someone who Blocked you on WhatsApp) कर पाएंगे।

1. पहला तरीका

पहले तरीके में आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट Delete करने के बाद फिर से Sign Up करना होगा। इसके बाद आप तुरंत ही उस व्यक्ति को मैसेज कर पाएंगे, जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करने से हो सकता है आप पुराना बैकअप खो दें। ऐसे में आपको तय करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसका तरीका:

- फोन में व्हाट्सएप खोलें Settings ऑप्शन में जाकर Account पर क्लिक करें।

- अब आप दिए गए “Delete My Account” ऑप्शन पर टैप करें। यह भले ही अजीब लगे, लेकिन अकाउंट फिर से बनाने के लिए यह जरूरी है।

- यहां अपने देश का कोड (भारत के लिए +91) और "अपना फोन नंबर टाइप करें"।

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर छुपाना चाहते हैं सीक्रेट Messages तो अपनाएं ये खास ट्रिक, नहीं पड़ेगी डिलीट करने की जरूरत

- ये तीनों स्टेप्स पूरा करने के बाद Delete My Account button पर टैप करें।

- अब व्हाट्सएप बंद करके फिर से खोलें। अपने व्हाट्सएप अकाउंट को फिर से बनाएं।

- इस तरह आप ब्लॉक ऑप्शन को बायपास कर देंगे और उस व्यक्ति को मैसेज कर पाएंगे, जिसने ब्लॉक किया हुआ था।

यह भी पढ़ें: चैटिंग करते हुए भी नहीं दिखोगे Online, ये है कमाल की Whatsapp Trick

दूसरा तरीका:

दूसरे तरीके में आपको व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने या चैट बैकअप खोने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस तरीके में आपको अपने किसी दोस्त की मदद लेनी होगी। अपने किसी दोस्त को कहें कि वह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिसमें आपको और उस व्यक्ति के नंबर को जोड़े जिसने आपको ब्लॉक किया है। ऐसा करके आपका दोस्त ग्रुप से बाहर जा सकता है। अब आप ग्रुप में अपनी बात कह दीजिए। ग्रुप में भेजा गया हर मैसेज ब्लॉक करने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा।