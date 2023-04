Whatsapp नंबर बदलने का सबसे आसान तरीका, पुराने चैट्स भी डिलीट नहीं होंगे

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp पर आपका फोन नंबर ही आपकी पहचान होता है और इसके बिना चैटिंग नहीं की जा सकती। कैसा हो अगर आपको किसी वजह अपना वॉट्सऐप नंबर बदलना पड़े? अगर आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में नया वॉट्सऐप अकाउंट बनाना और पुराना अकाउंट डिलीट करना ही इकलौता विकल्प है तो ऐसा नहीं है। बिना किसी लंबी प्रक्रिया के आप आसानी से अपना वॉट्सऐप नंबर बदल सकते हैं और ऐसा करने पर आपके पुराने चैट्स भी डिलीट नहीं होंगे।

सबसे पहले तो आपको वह वॉट्सऐप नंबर चुनना होगा, जिसे पुराने नंबर की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस नंबर का ऐक्टिव होना जरूरी है। ध्यान रहे, नंबर बदलते वक्त आपके नए नंबर पर SMS की मदद से वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा या फिर कॉल किा जा सकता है, ऐसे में इसपर ऐक्टिव सेल्युलर कनेक्शन होना जरूरी है। इसके अलावा तय कर लें कि आपका जो पुराना फोन नंबर वॉट्सऐप पर रजिस्टर्ड है, उसे वाकई हटाना है। साथ ही तय कर लें कि आपका नया नंबर मेसेजिंग ऐप के लिए सपोर्टेड है या नहीं।

यह भी पढ़ें: Whatsapp पर फ्री में इस्तेमाल करें ChatGPT, ऐसे मिलेगा हर बात का जवाब

इस तरह के नंबर सपोर्ट नहीं करता Whatsapp

कुछ खास तरह के फोन नंबर वॉट्सऐप में रजिस्टर नहीं किए जा सकते और मेसेजिंग ऐप उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे नंबर आप पुराने वॉट्सऐप नंबर की जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, लैंडलाइन नंबर को केवल Whatsapp Businsess App में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा VoIP, टोल-फ्री नंबर्स, पेड प्रीमियम नंबर्स, यूनिवर्सल ऐक्सेस नंबर्स (UAN) और पर्सनल नंबर्स (जिन्हें यूजर्स पब्लिक नहीं करना चाहते) मेसेजिंग ऐप में अकाउंट रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।

खास लोगों के मेसेज नहीं होंगे डिलीट, Whatsapp पर आपके काम आएगी ये ट्रिक

यह है पुराना Whatsapp नंबर बदलने का तरीका

आपने तय कर लिया कि आपका नया नंबर ऊपर बताई गई लिस्ट का हिस्सा नहीं है और ऐक्टिव है तो आपको सेटिंग्स में जाकर आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. सबसे पहले Whatsapp ओपेन करें और दाईं ओर ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करते हुए सेटिंग्स में जाएं।

2. सेटिंग्स में आपको Account पर टैप करना है और आखिर में दिख रहे Change Number विकल्प को चुनना होगा।

3. इसके बाद आपको NEXT पर टैप करते हुए अपना पुराना और नया नंबर दोनों लिखने होंगे।

4. NEXT पर टैप करने और वेरिफिकेशन के बाद अगर आपने Notify Contacts विकल्प चुना है तो आपके कॉन्टैक्ट्स को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपने नंबर बदला है। वहीं, जिन ग्रुप्स का आप हिस्सा हैं, उन सभी वॉट्सऐप ग्रुप्स में भी यह नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा।

5. आखिरी में आपको Done पर टैप कर देना है और आपका नंबर बदल जाएगा। इसके बाद आप नए नंबर से वॉट्सऐप इस्तेमाल कर पाएंगे।