SBI अकाउंट का बदलना चाहते हैं फोन नंबर? घर बैठे हो जाएगा काम, जानें तरीका

अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के खाताधारक हैं और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। यह काम आप घर बैठे की निपटा सकते हैं। दरअसल SBI की ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप इंटरनेट की सहायता से अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं। आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

एसबीआई खाते का फोन नंबर अपडेट करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इसके अलावा आपको खाते से जुड़ा एटीएम/डेबिट कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। फोन नंबर बदलने के लिए तीन तरीके दिए गए हैं: जिनमें से एक OTP का ऑप्शन हैं। यहां हम इसी तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं।

घर बैठे ऐसे अपडेट करें SBI खाते का फोन नंबर

- एसबीआई की वेबसाइट (www.onlinesbi.com) पर जाएं और लॉगिन करें।

- अब टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद My Accounts and Profile ऑप्शन में जाएं।

- यहां आपको Profile का विकल्प दिया गया है।

- इसके बाद Personal details/Mobile के ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब आपको Personal password डालकर Submit पर क्लिक करना होगा।

- अब Change Mobile Number-Domestic only (Through OTP/ATM/Contact Centre) पर क्लिक करें।

- अब एक नई स्क्रीन (Personal Details-Mobile Number Update) ओपन होगी।

- अब अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें। और Submit पर क्लिक करें।

- अब एक पॉप-अप मैसेज खुलेगा, जिसमें मोबाइल नंबर वेरिफाई करने के लिए कहा जाएगा। OK पर क्लिक करें।

- अब आपको तीन ऑप्शन- OTP, IRATA और Contact Centre दिए जाएंगे।

- सबसे पहले विकल्प By OTP on both the Mobile Number को चुनें और Proceed पर क्लिक करें।

- पहले अकाउंट और फिर ATM card सिलेक्ट करके Proceed पर क्लिक करें।

- अगली स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे दिखेगा।

- कार्ड की डीटेल्स डालें और Submit बटन पर क्लिक करें।

- डीलेट्स वेरिफाई करें और Pay बटन पर क्लिक करें।

- जानकारी सही होने पर आपको नए और पुराने नंबर पर OTP आएगा।

- अब आपको दोनों ही फोन नंबर से एक मैसेज भेजना है।

- मैसेज में आपको ACTIVATE <8 डिजिट का OTP> <13 डिजिट का रेफ्रेंस नंबर> लिखकर 567676 पर भेजना होगा।

- जानकारी वेरिफाई होने के बाद आपको सफलता पूर्वक नंबर बदलने का मैसेज मिल जाएगा।