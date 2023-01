टेलिमार्केटिंग और स्पैम कॉल्स से छुटकारा चाहिए? Jio, Airtel और Vi यूजर्स केवल इतना करें

ऐप पर पढ़ें

जाने कितनी बार ऐसा होता है कि आप सारे जरूरी काम छोड़कर कॉल उठाते हैं और उस तरफ से किसी टेलिकॉम ऑपरेटर या कंप्यूटर की आवाज आती है। ऐसी स्पैम कॉल्स सभी को परेशान करती हैं और आप भी इनसे छुटकारा पाना चाहते होंगे। अच्छी बात यह है कि इन टेलिमार्केटर्स और स्पैम कॉलर्स को रोकना बेहद आसान है और Jio, Airtel या Vi यूजर्स ऐसा कर सकते हैं।

स्पैम कॉलर्स आपके बैंक से होने या अन्य सेवाएं देने का दावा करते हुए आपकी पर्सनल जानकारी मांगते हैं, वहीं टेलिमार्केटिंग से जुड़े कॉल्स में क्रेडिट कार्ड से लेकर अन्य सेवाएं तक बेची जाती हैं। ऐसे कॉल्स बिना यूजर की सहमति के आते हैं और लगातार उन्हें परेशान करते हैं। हालांकि, आप चाहें तो आसानी से मोबाइल नंबर पर DND लागू कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर पर ऐसे लागू करें DND

मार्केटिंग, प्रमोशनल और स्पैम कॉल्स या मेसेज को ब्लॉक करने के लिए आपको 1909 पर मेसेज भेजना होगा और नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. सबसे पहले अपने फोन में डिफॉल्ट मेसेजिंग ऐप ओपेन करें।

2. यहां new message पर टैप करने के बाद FULLY BLOCK टाइप करना होगा।

3. यह मेसेज आपको 1909 पर भेज देना होगा।

इतना करने के बाद आपके फोन पर आने पर हर तरह के टेलिमार्केटिंग या स्पैम कॉल्स या मेसेजेस बंद हो जाएंगे। यह सेवा पूरी तरह फ्री है और सभी नेटवर्क्स पर काम करती है।

अलग-अलग कोड कर सकते हैं मेसेज

अगर आप चुनिंदा कैटेगरी से जुड़े मेसेजेस या कॉल्स ही ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई लिस्ट में से कैपिटल लेटर्स में लिखा गया कोड मेसेज में भेजना होगा।

FULLY BLOCK - सभी कैटेगरीज

BLOCK 1 - बैंकिंग/इंश्योरेंस/क्रेडिट कार्ड्स/फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स

BLOCK 2 - रियल इस्टेट

BLOCK 3 - एजुकेशन-रिलेटेड स्पैम्स

BLOCK 4 - हेल्थ

BLOCK 5 - कंज्यूमर गुड्स/ऑटोमोबाइल्स/इंटरटेनमेंट/IT

BLOCK 6 - कम्युनिकेशन/ब्रॉडकास्टिंग

BLOCK 7 - टूरिज्म एंड लीजर

BLOCK 8 - फूड एंड बेवरेजेस

Jio, Airtel और Vi में DND के लिए करें रजिस्टर

जियो यूजर्स को MyJio ऐप में जाने के बाद मेन्यू में 'Profile & other Settings' में जाना होगा। अब 'Do not Disturb' आइकन पर टैप करने के बाद आपको 'Set Preference' में जाना होगा। यहां आप प्रिफरेंस सेट करने के बाद कॉल्स और मेसेजेस ब्लॉक कर सकते हैं।

एयरटेल यूजर्स Airtel Thanks App में जाकर DND ऐक्टिवेट कर सकते हैं। यहां बॉटम रिबन पर जाने के बाद 'more' पर टैप करें। अब मैनेज सर्विसेज पर जाने के बाद 'Activate/Deactivate DND' पर टैप करना होगा और आप स्पैम कैटेगरीज भी चुन पाएंगे।

वोडाफोन-आइडिया सिम इस्तेमाल करते हैं तो Vi ऐप ओपेन करने के बाद My Account पर टैप करें। यहां स्क्रॉल-डाउन करने के बाद 'More Services' में जाकर 'Do Not Disturb' पर टैप करना होगा। यहां आपको कई कैटेगरीज और विकल्प मिल जाएंगे।