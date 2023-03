ट्रिक: फालतू और स्पैम Emails से हमेशा का छुटकारा, स्टोरेज रहेगा खाली; देखें 6 तरीके

ऐप पर पढ़ें

स्पैम या फालतू Emails परेशान कर रहे हैं और आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हम सभी को रोजाना ढेर सारे ईमेल प्राप्त होते हैं और इनमें ज्यादातर प्रमोशनल और फालतू ईमेल होते हैं, जो हमारे Gmail के स्टोरेज को बेवजह भर देते हैं। ऐसे में कई बार हमसे जरूरी और महत्वपूर्ण ईमेल छूट जाते हैं। दूसरी और स्पैम ईमेल से पहचान की चोरी या फिशिंग स्कैम का भी जोखिम रहता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन spam emails से निपट सकते हैं। आप या तो सेंडर को ब्लॉक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या उन्हें फिल्टर कर सकते हैं और इन ईमेल को बल्क में डिलीट कर सकते हैं। स्पैम ईमेल भेजने वालों या बल्क में सभी ईमेल को ब्लॉक करने के लिए यहां कुछ सिंपल ट्रिक्स बताए हैं।

1. जीमेल पर स्पैम ईमेल को कैसे ब्लॉक करें

- अपना जीमेल खोलें।

- अब आप जिस स्पैम मेल को ब्लॉक करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

- इसके बाद, मेल के ऊपर दाईं ओर 'More' या i आइकन पर क्लिक करें।

- सेंडर को भविष्य में आपको कोई भी ईमेल भेजने से रोकने के लिए 'Block' पर क्लिक करें।

- सेंडर के ब्लॉक हो जाने के बाद उनके सभी मैसेज अपने आप जीमेल के स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे।

अगर आपने गलती से किसी को ब्लॉक कर दिया है तो आप सेंडर को कभी भी अनब्लॉक कर सकते हैं।

2. जीमेल पर मास ईमेल से अनसब्सक्राइब कैसे करें

- जीमेल खोलें।

- अब उस सेंडर के मेल पर जाएं, जिसे आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं।

- इसके बाद, सेंडर के नाम के आगे उपलब्ध अनसब्सक्राइब या चेंज प्रिफरेंसेज ऑप्शन पर क्लिक करें।

- आप मेसेजों को भी ब्लॉक कर सकते हैं या उन्हें स्पैम के रूप में मार्क कर सकते हैं।

- इन स्टेप्स को फॉलो करने के कुछ दिनों के बाद सेंडर के मेल अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा।

3. स्पैम ईमेल का पता लगाने के लिए जीमेल फिल्टर का उपयोग कैसे करें

- जीमेल खोलें और सर्च बॉक्स में अनसब्सक्राइब ईमेल सर्च करें।

- उन सभी स्पैम ईमेल को सिलेक्ट करें जिनसे आप प्रमोशनल ईमेल की लिस्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं।

- ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और "Filter messages like these" पर क्लिक करें।

- भविष्य के स्पैम ईमेल के लिए आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, उसे चुनें, जैसे "Delete it," "Mark as spam," "Mark as read" या "Apply label"

- फिल्टर को सेव करने के लिए "Create filter" पर क्लिक करें और भविष्य में इस तरह के सभी ईमेल पर इसे लागू करें।

4. जीमेल पर बल्क में ईमेल कैसे डिलीट करें

- अपने ब्राउजर में जीमेल खोलें।

-ऊपर बाईं ओर स्थित इनबॉक्स सेक्शन में, सभी मेसेजों को सिलेक्ट करने के लिए डाउन एरो पर क्लिक करें।

- यदि आपके पास मेसेजों के एक से अधिक पेज हैं, तो आप इसके बजाय "Select all conversations" पर क्लिक कर सकते हैं।

- सभी सिलेक्टेड मेसेजों को थ्रैश में ले जाने के लिए "Delete" पर क्लिक करें।

5. किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बल्क में मेसेजों को डिलीट करने के लिए:

- अपने ब्राउजर में जीमेल खोलें।

- वह कैटेगरी पेज चुनें, जिससे आप मेसेजों को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइमरी, प्रमोशनल या सोशल।

- सभी का सिलेक्ट करने के लिए मेसेजों के ऊपरी बाएं कोने में स्थित चेकबॉक्स पर क्लिक करें।

- सभी सिलेक्टेड मेसेजों को थ्रैश में ले जाने के लिए "Delete" पर क्लिक करें।

6. अनरीड स्पैम या फालतू ईमेल को बल्क में डिलीट के लिए:

- जीमेल को किसी भी ब्राउजर में ओपन करें।

- इनबॉक्स या अन्य कैटेगरी के सर्च बार में 'लेबल: अनरीड' टाइप करें और एंटर दबाएं।

- जीमेल आपके सभी अनरीड ईमेल प्रदर्शित करेगा। आप 'लेबल:रीड' सर्च करके केवल पढ़े गए मेसेज को भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं।

- अब मेसेजों के टॉप पर 'Select all box' पर क्लिक करें और फिर 'इस सर्च से मेल खाने वाले सभी वार्तालापों का चयन करें।'

- सबसे ऊपर डिलीट आइकन पर क्लिक करें।



(फोटो क्रेडिट-forbes)