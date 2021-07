अनचाहे कॉल से हैं परेशान तो फोन को बिना Flight Mode में डाले पाएं इनकमिंग कॉल से छुटकारा, जानिए तरीके

कई बार जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं तो बीच कुछ कॉल आने की वजह से आप डिस्टर्ब महसूस करते हैं, और फिर उस काम से आपका ध्यान भी हट जाता है। कई बार स्पैम कॉल परेशान करती हैं तो कई बार कोई पहचान का व्यक्ति ही कॉल कर परेशान कर रहा होता है। यूं तो स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और थर्ड पार्टी ऐप्स कई प्रयास कर रही हैं। लेकिन, काफी कोशिशों के बावजूद भी ग्राहक स्पैम कॉल्स से परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा कई बार आप नार्मल इनकमिंग कॉल को उठाने से भी बचना चाहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप फोन को फ्लाइट मोड में डाले बिना भी इनकमिंग कॉल को रोक सकते हैं। जानिए तरीके:

अचाही इनकमिंग कॉल्स को रोकने के लिए करें ये काम

पहला तरीका: ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में 'कॉल सेटिंग' ऑप्शन पर जाएं। फिर आप 'कॉल फ़ॉरवर्डिंग' ऑप्शन पर क्लिक करें। एक बार जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको तीन और ऑप्शन दिखाई देंगे। जिनमें लिखा होगा 'Always Forward', 'Forward When Busy' और 'Forward When Unanswered'। इसके बाद Always Forward ऑप्शन को सेलेक्ट करें और एक नंबर दर्ज करें जो या तो बंद है या काम नहीं कर रहा हो। फिर, इनेबल बटन पर क्लिक करें। इससे आपके नंबर पर आने वाली सभी कॉल बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही आप बिना किसी समस्या के मोबाइल डेटा का उपयोग भी कर पाएंगे।

दूसरा तरीका: इन ऑप्शन के अलावा आप 'Call Barring' मेथड का इस्तेमाल कर इनकमिंग कॉल को रोक सकते हैं। इसके लिए आप फ़ोन में कॉल सेटिंग पर जाएं। कॉल सेटिंग में आपको एडवांस्ड सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 'Call Barring' का ऑप्शन नजर आने लगेगा। अब all Incoming calls ऑप्शन पर टैप करें और call Barring पासवर्ड एंटर करें। यह पासवर्ड अधिकतर 0000 या 1234 होता है। अब Turn On पर टैप करें।